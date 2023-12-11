區議會選舉｜01統計無效選票22045張　每100人投票約2人選票作廢

【區議會選舉結果2023/當選區議會名單/點票結果】改制後首場區議會選舉，地方直選約119萬名選民投票，投票率27.54%。《香港01》統計，一共有22045張無效選票，包括廢票或白票，比率大約1.85%，即每100人投票有近2人選票作廢。



選舉事務處人員向投票站工作人員講解投票及點票程序。（選舉事務處）

今屆區選無效選票22045張 比率1.85%

今屆區議會選舉是改制後首場選舉，地方直選有1,193,193名選民投票，投票率27.54%，《香港01》統計各候選人的得票，與總投票人數作對比，發現無效選票有22045張，比率大約1.85%。當中包括東涌一個票站有選票上的候選人相片被塗污，裁定為無效票，北區一個票站亦有選票被人用筆塗劃一個大圓圈，都被裁定為無效選票。

有航運交通界選民指，遭票站職員誤導投票方式錯投廢票，事件正待選管會回覆。（張浩維攝）

今屆區選廢票少於改制後首場立會選舉

與2021年改制後首場立法會選舉相比，不論廢票張數或廢票率，今屆區議會選舉都少於前年立法會選舉。翻查資料，2021年立法會選舉，由於傳統泛民政黨不參選，當年民主派陣營更出現投白票及廢票的聲音，最終無效選票有27453票，比率2.03%，較2016年及2012年立法會選舉約1.5%為高。至於白票率為1.07%，總括而言，即每100名選民投票，就有兩票無效，其中一票是白票。

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2023年區選廢票率高於2015年區選

若將今屆區議會選舉無效選票，與2019年的區議會選舉比較，當年正值反修例事件，錄得破紀錄71.23%的高投票率，無效選票17600張，張數少於今屆，但由於投票人數逾294萬，得出廢票率只有0.5%。當年白票有5419張，比率0.18%。

若與2015年區議會選舉相比，當年投票率為47.1%，投票人數約146萬，無效選票有21472張，較今屆區議會選舉少573張，當年無效票比率1.46%，當中白票為14129張，比率約0.9%，比率亦較今屆區議會選舉低。