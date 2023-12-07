區議會選舉｜論壇禁辯論礙投票意欲　陳婉嫻：擔心搞事是杞人憂天

今年區議會選舉論壇都不設候選人辯論環節，工聯會會務顧問陳婉嫻說，今次選舉縱然予人「清一色」的感覺，但如果能讓候選人互相質詢，製造良性競爭，市民才有投票的意欲，有別於政府鋪天蓋地宣傳的「第三方人為製造氣氛」，她反問「擔心混亂？擔心有人搞事？擔心候選人互相批評？統統都是杞人憂天」。



工聯會會務顧問陳婉嫻。(資料相片)

陳婉嫻：政府人為製造氣氛 與候選人競爭氣氛非常不同

陳婉嫻今日（7日）在《am730》專欄撰文，提到政府鋪天蓋地宣傳區議會選舉，相信很多市民都會見到，至於是否出來是個人選擇，認為選民投票意欲主要是看選舉氣氛、個人立場、過往經驗以及候選人的吸引力而定。

陳婉嫻認為，政府今次落力製造選舉氣氛，「但這種第三方人為製造的氣氛，比以往因候選人與候選人競爭而製造的氣氛，是非常不同的」，她所指的並非意識形態不同而製造的競爭氣氛，而是候選人個人能力比拚產生的良性競爭氣氛。

「擔心混亂？搞事？互相批評？統統都是杞人憂天」

今屆區議會選舉，香港電台及再出發大聯盟都有舉辦選舉論壇，均不設辯論環節，其中，大聯盟的論壇事前會向候選人提供問題。陳婉嫻認為，今次選舉「縱然予人清一色的感覺」，但如果能在候選人之間製造良性競爭，對整場選舉才會有幫助，建議在地區舉辦選舉論壇，讓候選人就地區問題發表意見，也讓他們互相質詢，當一場不夠，就多搞幾場，讓更多市民參與，才是最好的宣傳。

陳婉嫻直言，今天平穩的社會情況，才是最理性討論社會問題的最佳時候，「擔心混亂？擔心有人搞事？擔心候選人互相批評？統統都是杞人憂天」。陳婉嫻續指，辯論本身就是從政者最基本的要求，每人都應該從合理合情的辯論中成長，她看過剛播出的電視論壇，基本上沒有辯論環節，形容「一些候選人的演說能力有待改善……」，看到高低和比較，市民就有投票的意欲。