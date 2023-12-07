周庭棄保｜葉劉斥：蠱惑、令人失望　辜負警方信任應予譴責

行政會議召集人葉劉淑儀對前香港眾志成員周庭在加拿大宣布棄保，表示非常遺憾和失望，形容周庭「蠱惑」，欺騙執法當局，辜負警方對她的信任，應該予以譴責。



葉劉淑儀（中）形容周庭棄保「蠱惑」（梁鵬威攝）

她又稱，政府一直聽到外界要求寬大處理被檢控的年輕人，雖然當局無可能給予特赦，但法庭和檢控方亦會考慮被吿行為，相信周庭今次的做法會連累其他被檢控人士。

周庭接受東京電視台視像訪問。（東京電視台YOUTUBE）

周庭於3日在其Instagram宣布，9月已經離港赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，她稱經過深思熟慮，考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。

周庭更首度透露，在向警方國安處申請前住加拿大讀書時，對方反提出如果她想取回護照出境，要先與國安處人員回深圳參觀一天，她只好答允，並於8月某一天成行，參觀改革開放展覽，了解內地及共產黨發展，亦到騰訊總部了解科技發展。到9月中她離港前一日，終獲發還護照。

警方回覆查詢說，周庭過去按時報到和態度合作，對於最近她在社交媒體表示不會按時向警方報到，警方強烈譴責公然挑戰法紀的不負責行為，呼籲懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。