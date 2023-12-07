區議會選舉｜灣仔新民黨黃守東告急　葉劉淑儀贈人參：要夠氣！

區議會選舉日在即，新民黨今日（7日）為灣仔區候選人黃守東告急。新民黨主席葉劉淑儀稱大家設街站呼籲宣傳都要「夠氣」，更贈送人參予黃守東，並提醒「記得計選舉經費」。



葉劉淑儀（粉紅外套）贈人參予黃守東（中）。（梁鵬威攝）

難料工聯會「過到幾多票」

葉劉淑儀指，灣仔區競爭激烈，有大黨、有現任區議員、有靚女明星，更笑言黃守東雖然「唔夠人靚」但刻苦耐勞，指新民黨在灣仔區深耕多年，呼籲黃守東加倍努力，做到最好。

此外，葉劉指區內很多問題需要解決，工聯會支持黃守東亦是結合兩個政團力量，被問及工聯會可否成功「過票」，她則指很難估計「過到幾多票」，認為區內候選人都有機會勝出。她亦表示有幫助其他「細黨」，形容自己喜歡鋤強扶弱。

誤傳支持同性婚姻 「議題炒唔起」

被問及支持同樂會會否影響選情，葉劉指坊間已經沒有人再誤傳她支持同性婚姻，直言「議題炒唔起」，並表示同樂會一致好評，是包容共融的活動，亦得到一些社會人士支持。

而香港同志活動「Pink Dot HK 一點粉紅」將在區議會投票日舉行，又會否影響區選？葉劉淑儀直言沒有問題，反問「當日都有跑馬、莫非影響選舉咩？」表示市民可以在活動後到票站投票。

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澄清從沒提出取消兩蚊乘車優惠

至於早前網上流傳葉劉淑儀支持取消兩蚊乘車優惠，她澄清「從來冇講過」，表示當時是現任創新及工業局政治助理廖添誠參選立法會選舉論壇時的誤會，已經作出澄清，希望市民了解。

此外，市民投票後將獲心意卡一張，有公務員擔心會被首長查閱，以證明有無投票。葉劉淑儀指，相類似的心意卡安排在1998年選舉都有，只是個人紀念而不是審查，呼籲毋須擔憂。

灣仔地區直選候選人包括、自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀、民建聯穆家俊。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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