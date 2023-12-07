區議會選舉｜8類回收物投票日前後有獎賞　最高額外獲1210積分

為鼓勵市民在區選投票，環境保護署於12月9日即投票日前一日（星期六）及投票日翌日的11日（星期一）推出「區選繽紛額外賞」，「綠綠賞」會員在推廣期到「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲額外「綠綠賞」積分，一次過回收合共不少於0.5公斤指定回收物，可額外獲取1,210「綠綠賞」積分。



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環保署推出區選繽紛額外賞，鼓勵市民投票（環境保護署網頁）

行政長官李家超在11月28日宣布在12月9日推出「區選繽紛日」，除了會在西九文化區舉辦「共建美好社區大滙演」之外，康樂及文化事務署會在六個室外場地舉辦加入運動元素及遊戲等的「區選樂繽紛」嘉年華，又會辦「區選進社區」在油塘大本型設商場展覽、東涌巿政大樓設流動遊戲攤位，並會安排三輛宣傳車分別停駐黃大仙、大埔及灣仔區作流動資源中心。此外，會免費開放香港科學館和香港太空館、香港藝術館的收費展覽，及香港濕地公園等。

李家超當日也同時表示，市民於9日到「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲取額外的「綠綠賞」積分。

8類指定回收物可獲額外積分

當局在香港減廢網上公布，除9日投票日前夕外，11日的投票日翌日，市民到環境保護署轄下「綠在區區」社區回收網絡提供8種指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、小型電器、慳電膽及光管、充電池和紙包飲品盒，但不包括四電一腦，回收最少0.5公斤回收物可獲額外1210「綠綠賞」積分。

「綠綠賞」會員於推廣期到全港任何一個「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」或「智能回收箱」均可，額外積分會於三天內直接發放至會員的「綠綠賞」賬戶。每一會員只可獲享額外積分一次。