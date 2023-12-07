周庭棄保｜陳國基：非常鄙視逃避責任、唱衰香港的人　促面對錯誤

正在加拿大讀書的前香港眾志副秘書長周庭決定棄保，政務司司長陳國基說，非常鄙視犯法逃避責任、在外地唱衰香港的人，「一個人如果犯咗法就應該勇敢面對佢自己所犯嘅錯誤，亦都要接受法庭嘅審判，就唔係逃避責任」，形容做法很可恥，重申港區國安法令香港回復正常，生活不受威脅。



陳國基再次呼籲選民投票，重申投票率沒有硬指標，「當然唔投票有好多原因啦，唔能夠話唔投票我哋對佢有咩負面睇法，我哋唔係咁睇」。被問到政府的選舉宣傳開支，陳國基稱仍在計算，笑言「出嚟見下記者解釋下，嗰啲都唔洗錢」。



陳國基。（夏家朗攝）

政務司司長陳國基下午到長沙灣一間小學，視察課後託管服務之後會見傳媒。

周庭棄保 陳國基：逃避責任好可恥 非常鄙視唱衰香港

前香港眾志副秘書長周庭赴加拿大讀書後決定棄保，不再就涉違國安法被捕惟未起訴的案件，向香港警方報到，陳國基稱對犯法逃避責任、在外地唱衰香港的人非常鄙視。他稱國安法一定對犯罪的人不好，形容對普羅大眾而言國安法一定是好，令香港免受外國破壞，「一個人如果犯咗法就應該勇敢面對佢自己所犯嘅錯誤，亦都要接受法庭嘅審判，就唔係逃避責任、逃避嘅方法，呢個係好可恥嘅做法嚟，仲要喺出面講國安法有咩唔好、有咩唔好」，國安法實施後香港回復正常，生活不受威脅。

未計選舉宣傳花多少錢 陳國基：見記者嗰啲都唔洗錢

政府會向區選投票的選民贈送「心意謝卡」，陳國基被問到選舉宣傳用多少錢，他稱暫時仍在計算，「未有一個數字，但我哋好多都唔洗錢，出嚟見下記者解釋下，嗰啲都唔洗錢」，他覺得花了多少錢不是重要，最重要讓市民知道三件事，分別是哪天投票、投票重要性、就網上別有用心的人發布假消息要澄清，而宣傳工作都是集中這三部分。

陳國基：唔投票好多原因，唔能夠話對佢有咩負面睇法

陳國基再次呼籲所有有投票權的選民，盡量去投票，形容投票是為香港好、為社區好，「但當然唔投票有好多原因啦，唔能夠話唔投票我哋對佢有咩負面睇法，我哋唔係咁睇」。他說，區選投票率沒有硬性指標，亦沒有估計投票率，認為越多人投票越好，確保選出一個適合大家的區議員。他重申，如果大家不投票，當選區議員的政綱未必最符合你，對於社區沒好處，希望選民盡量利用好手上一票。