區議會選舉｜TVB沒避嫌播宋芝齡節目　據悉遭投訴涉違反選舉指引

無綫電視節目《流行都市》在區議會選舉期內，沒避嫌播出自由黨灣仔區候選人宋芝齡主持的烹飪環節，對手民建聯早前稱要研究需否投訴。《香港01》獲悉，有人就事件向選舉管理委員會投訴，指涉嫌違反《區議會選舉活動指引》。《香港01》正向無綫電視查詢。



選舉事務處回覆《香港01》查詢時說，選管會不評論個別個案，接獲任何投訴都會按既定機制調查。宋芝齡回應說，有需要會配合調查。自由黨主席邵家輝補充，宋芝齡決定參選時已跟公司說明要留意情況，公司的安排並非宋芝齡控制範圍內。曾經表示研究是否投訴的民建聯，其當區候選人穆家駿否認有投訴，稱競選應比拚政綱。



《流行都市》上月中播出宋芝齡主持環節 長約12分鐘

涉事的《流行都市》節目11月16日在無綫電視翡翠台播出，其中一個「鼎爺家常菜」烹飪環節，由宋芝齡與安德尊主持，李家鼎教煮乾煎茄汁大蝦，全程約12分鐘，交流烹飪心得，最後試食嚐味。自由黨早在10月17日已公布宋芝齡出戰灣仔區直選，10月20日報名參選，11月10日獲區議會資格審查委員會確認提名有效。

無綫電視11月17日回覆《香港01》查詢時說，該集節目9月初錄影，早已排期於昨日播放，「播出內容與選舉無關，且並無涉及任何選舉宣傳」，宋芝齡將不參與《流行都市》節目直至選舉完結。《香港01》當日再查詢「早已排期」意指何時排期，至今未有回覆。

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據悉有人就TVB播放宋芝齡節目事件投訴

《香港01》獲悉，有人就事件向選舉管理委員會投訴，質疑涉嫌違反《區議會選舉活動指引》。根據《指引》第十章「競選廣播、傳媒報道及選舉論壇」，當中提到要避免不公平宣傳，「選舉期間傳媒機構應確保不會優待或虧待任何候選人，而候選人也不可接受這類優待」，經常參與節目的主持人，在公開表明有意參選之後或選舉期內，不應以該等身份參與任何節目，「避免在這個關鍵時刻作不公平的宣傳」，選舉論壇例外。

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選管會不評論個別個案 會按既定機制調查任何投訴

選管會早前公布，截至11月27日共收到1198宗選舉投訴，725宗與選舉廣告有關，140宗是關於在私人或政府樓宇競選活動，有268宗與滋擾有關，例如揚聲器太嘈等。

《香港01》向選舉事務處查詢，至今就無綫電視播放宋芝齡的節目接獲多少宗投訴，獲回覆說，選舉管理委員會不評論個別個案。若選管會接獲任何涉嫌違反《區議會選舉活動指引》的投訴，會按既定機制調查，並視乎調查結果和需要採取合適的跟進行動。

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倘投訴成立 選管會可公開聲明譴責

翻查處理投訴程序，選管會可成立一個投訴處理會，成員包括3位選管會成員、至少1位獨立及政治中立的專業人士。若投訴成立，選管會有需要時可以發表公開聲明譴責，讓廣大市民知道在選舉中發生的重大事情。選管會亦會就社會上廣泛關注的原則性問題發出新聞公報，以正視聽。

宋芝齡稱有需要配合調查 民建聯否認投訴

《香港01》日前向無綫電視查詢，暫時未有回應。宋芝齡回覆《香港01》查詢時說，有需要會配合調查。自由黨主席邵家輝向《香港01》表示，據他了解宋芝齡決定參選時已跟公司說明要留意情況，公司的安排並非宋芝齡控制範圍內，有需要會配合調查。

民建聯會務顧問李慧琼早前說，電視應為候選人提供公平的播出時間，確保選舉公平公正，團隊會研究是否就此向選舉事務處投訴。當區民建聯候選人穆家駿回覆《香港01》查詢時否認有投訴，「我哋決定唔投訴，都過咗一段時間，Starry（李慧琼）講完之後都討論過，覺得競選應比拚政綱，唔參與其他事務」。

灣仔區直選的候選人有自由黨宋芝齡、民建聯穆家駿、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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