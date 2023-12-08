區議會選舉投票率｜曾國衞稱與支持新制非等號：冇投票未必唔支持

區議會選舉2023後日（10日）舉行，政制及內地事務局局長曾國衞今（8日）表示，準備工作已到最後尾聲，稱不認同候選人拉票表現平平，指過去嘩眾取寵、互相攻擊情況不再，更盼望選舉是君子之爭及比拼政綱能力。



他又重申無估算投票率，指投票率受多因素影響，不能直接支持度劃上等號，「冇投票都未必唔支持」，並再三強調心意卡如聖誕賀年卡一般，屬心意性質，並無憑證作用。



紅磡海底隧道外展示了大型區議會選舉宣傳廣告。（蘇煒然攝）

曾國衞今早在電台節目談及區議會選舉籌備工作，形容政府已鋪天蓋地、無孔不入作宣傳推廣，是動員及規模均屬空前盛大，一切進度理想；選務準備工作也正進行得如火如荼，已進入最後尾聲，各方籌備就緒。

今次選舉宣傳力度明顯較以往強，曾國衞稱希望讓市民知道完善地區治理等政策，令市民了解改善政策用意是要惠及大家生活，並支持及配合相關政策。

視乎情況考慮是否選舉日「洗樓」宣傳

他表示，舉辦一系列區選繽紛日活動，冀市民在方方面面感受政府用意，提高對選舉的關注度的同時可做到與民同樂。他稱選舉日有不少候選人有拉票活動，政府不希望影響候選人，但也想繼續呼籲投票，屆時會視乎具體情況，考慮是否「洗樓」宣傳等。

政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片/梁鵬威攝）

他再重申，政府無就投票率作硬指標及估算，強調切勿本末倒置，當市民意識到政策有切身好處才會真心擁護，投票率才會高，故政府才大力宣傳。他更稱投票率不能直接與支持度劃上等號，有部份市民或有事未能投票，「冇投票都未必唔支持。」

曾國衞不認同候選人拉票表現平平：過往嘩眾取寵互相攻擊不再

曾國衞又認為，今屆選舉氣氛濃厚，又不認同候選人拉票表現平平，並稱過往嘩眾取寵互相攻擊不再，政府也盼望候選人之間是君子之爭、比拼政綱能力，優中選優才是好。

政府將向投票人士發放心意卡，曾稱是真誠感謝市民的安排，不要過份猜相、過度閱讀，形容是「聖誕卡賀年卡代表心意咁」，不會作憑證記號，更從未想過要公務員出示。他重申公務員投票與否屬其個人私隱，但公務員理應支持政府政策。