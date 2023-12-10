區議會選舉｜票站增設打卡位　選民未為意：投票係私人事唔使打卡

區議會選舉今日（10日）舉行，今屆選舉的投票站與以往不同，市民投票後除了會獲派發一張心意卡，亦可到投票站旁設置的「打卡位」拍照留念。不過有市民未有留意到打卡位，又指設計一般、難以留下深刻印象，認為「投票屬私人事情而不需打卡」；亦有市民指宣傳不足，未知有打卡位。不過，有市民就讚打卡位的吉祥物「得意」，相信能夠吸引到不同年紀的人參與投票。



區議會選舉今日（10日）舉行，投票站旁設置的「打卡位」拍照留念。（林靄儀攝）

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今日下午時段，位於油蔴地天主教小學（海泓道）的投票站出入口外的「打卡位」放置了選舉吉祥物「票箱寶寶」即「藍小寶」、「紅小寶」及「白爺爺」的展板，供市民拍照留念。

選民陳先生帶同兒子前往票站，他指未有留意到打卡位，亦不打算前往打卡，因投票屬私人事情而不需打卡。他認為，吉祥物設計一般，予人印象並不算深刻，形容「好似郵局嗰啲咁樣。」陳先生指，希望讓兒子了解投票程序，作公民教育，故帶同兒子前往票站。

陳先生又指，今屆投票氣氛雖好，但受關注度不高，「冇咩人講，往年唔係，往年嗰啲競爭好犀利，大家都分得好清楚我支持邊個，今年就……呢次好多候選人都唔熟。」他亦表示，期望新區議員能多關注舊樓維修，因為父母住在舊樓，遇到很多問題時都難以尋得援助。

打卡市民：設計能吸引不同年齡層

已投票的何小姐認為，對比過往幾屆區議會選舉，今屆在宣傳方面表現更好，但不知道原來增設打卡位，她稱會前往打卡，並上傳到網上分享。到打卡位拍照的邱先生認為，打卡位「幾得意」，相信能夠吸引到不同年紀的人參與投票，指吉祥物的設計有男、女及長者，希望拍照留做紀念。

市民：票站人流不多 氣氛平靜

另外，位於油蔴地街坊會學校的票站，在出口旁亦設置了打卡位。下午約兩時，與丈夫一同來投票的陳太指，早前從朋友信息得知打卡位，故與丈夫前往打卡位及與道具合照。

她指以往需要排隊前往投票並需告知票站人員自己身為長者才獲安排搭升降機，但今次完全不用排隊，亦留意到票站人流不多。她期望今屆區議員能夠解決當區衞生問題等，例如當區舊街巷的衛生情況欠佳，堆積很多垃圾。

未有留意到打卡位的吳先生表示，對拍照打卡興趣不大，又指投票氣氛平靜，人流不多。