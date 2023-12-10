區議會選舉｜黃埔花園一小學打卡位消失　票站：黃埔保安前來勸阻

2023年區議會選舉今日（10日）舉行，各票站外特別增設「打卡位」，供市民拍照留念。不過，記者到過黃埔三個票站，發現有打卡位距離票站甚遠，需橫過馬路後走一段路才到達，另亦有票站指因受到屋苑的保安勸阻，打卡位需要取消。



有特意走到投票打卡位的陳小姐同意，打卡位離票站有點遠，「以為出門口就係」，但因自己是三會分區會成員所以希望過來「打張卡響應下選舉」。



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黃埔奉基千禧小學打卡位收起 票站主任：保安指是私人地方

今年區議會選舉特別在票站增設「打卡位」，供市民拍照留念。不過，在九龍城南選區，記者分別到過黃埔區三個票站觀察，分別為區議會一般選舉票站葛量洪校友會黃埔學校及聖公會奉基千禧小學，與地委會票站黃埔宣道小學，惟均見不到有打卡位。

記者向聖公會奉基千禧小學的票站主任了解，他解釋，票站原設有打卡位在黃埔天地對面的路口，惟今早有黃埔花園的保安前來勸阻，指是私人地方，故決定收起打卡站。至於葛量洪校友會黃埔學校的票站則安排在票站對面，選民需要橫過馬路才可到達。

黃埔宣道小學打卡位要行一分鐘才找到 半小時只見一人

至於黃埔宣道小學的票站，其職員則指要過馬路走到紅磡碼頭近華信街休憩處才有打卡位。記者步行一分鐘後找到相關打卡位，位置不算起眼，逗留近半小時後只有一人前來打卡。

有特意走到投票打卡位的陳小姐同意，打卡位離票站有點遠，「以為出門口就係」，認為香港人喜歡打卡，「如果近啲嘅話會好啲。」她透露，因自己是分區委員會成員，所以希望支持下過來「打張卡響應下選舉」。她又指，由於剛讀完書回港，故是第一次投票，希望可以選出正確人選擔任區議會議員，而自己都有不少住在此區的朋友都有表示會投票。

有選民感「無咩競爭」不投票 形容今屆選舉「好靜」

雖然打卡位置消失，不過仍有不少市民在投票站門外的橫額拍照「打卡」。朱太認為，今年選舉氣氛較冷清，指上屆選舉丈夫都有投票，惟今屆他因認為「無咩競爭」，所以沒有投到票，而她認為來投票是希望盡公民責任。她認為，今屆有心意卡派發不錯，自己亦已拍照放上社交平台希望多些人來投票。

另一選民周小姐同樣指出，今屆選舉「好靜」，認為比起政府舉辦活動呼籲人投票，多點聆聽市民聲音可能更有效，「熱心嘅市民點都會投票。」

不過，票站所見有不少人一家大小前來投票，帶同三個小朋友來投票的羅生表示，過往都有投票，「得閒就會投」，而今次是因為見到昨日有區選大繽演的宣傳，知道今日區議會選舉，所以投票。他認為，政府多舉辦此些活動是好事，可以提醒多些人投票。

陳生及陳太兩人則認為選舉氣氛尚算不錯及熱烈，認為今次選舉競爭都激烈，指今早到街市時不同候選人都有去拉票。（呂穎姍攝）

陳生及陳太兩人則認為選舉氣氛尚算不錯及熱烈，認為今次選舉競爭都激烈，指今早到街市時不同候選人都有去拉票，又指有心意卡可以拿回家紀念不錯，「唔會話投完就走。」張小姐亦同意，多些方法去宣傳區選是好事，認為心意卡都「幾得意」，相信可以接觸到更多社群。

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