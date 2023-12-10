區議會選舉．01實測｜上水鄰近邊境投票站　設全港各選區專屬票箱

區議會選舉2023於今日（10日）舉行，政府為方便市民，首次在上水兩間學校特設「鄰近邊境投票站」，方便在內地居住或工作的選民回港投票。《香港01》早上到香港道教聯合會鄧顯紀念中學實測，發現整個過程非常流暢，毋須排隊，不需10分鐘便完成投票。



而該校的操場及禮堂，分別劃分為港島及九龍兩個投票區域，每個票箱上貼有選區名稱，有多名職員在旁主動提供協助，並有數名警員在場駐守。



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疫情結束 今屆改設「鄰近邊境投票站」

2021年立法會選舉，香園圍、羅湖和落馬洲支線的三個出入境管制站，設置邊境票站讓選民投票，讓選民回港投票後迅速往返內地。惟今屆疫情已過，各管制站繁忙，沒足夠空間設投票站，當局在上水港鐵站附近兩所相連的學校，設立「鄰近邊境投票站」。

港島及九龍區的選民，安排到香港道教聯合會鄧顯紀念中學投票；而新界地方選區選民則到東華三院甲寅年總理中學投票。當局更安排接駁巴士，來往上水港鐵站及兩個鄰近邊境票站。

港鐵站至票站步行只花5至10分鐘 設接駁巴士往返

《香港01》記者今早約10時半，到香港道教聯合會鄧顯紀念中學實測投票。由上水港鐵站走往學校花時約5至10分鐘，沿路設有有清晰指示，提醒選民走向兩所學校的方向。或因正值投票高峰時段，街上選民絡繹不絕。

此外，自離開上水港鐵站起，已有不少政黨團隊在派發宣傳單張及拉票，每隔一段路程，便有數名警員及警車在場駐守。至於港鐵外的接駁巴士連續數輛均滿載開出，等候時間不需數分鐘。

港島、九龍選民 分別安排至操場或禮堂投票

踏進學校大門，再有職員指示票站的方向，港島選民被安排至地下操場，而九龍選民則為另一邊的禮堂。而校內的走廊內已設有紅色圍帶，引導選民的前進路線，並有三名警員在旁駐守。

穿過走廊進入操場，便是核實選民身份的檢查站。現場設有多個臨時櫃枱，因此當時毋須排隊，選民只需遞上香港身份證及確認資料，職員便提供選票。此外，每個櫃枱均有一名監督人員，在旁觀察整個核實流程。

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放有代表不同選區節票箱 在旁有職員主動協助

至於操場的另一邊則為投票的蓋印區，並設有隔板保障選民投票的私隱。而隔板上並貼有指引，例如提醒在選票蓋印超過一名候選人，選票則宣告無效。不過，該指引的字體細小，視力衰退的長者或未可清晰細閱指引。

投票後，選民便可走到禮堂門口，兩旁放有代表不同選區的票箱，例如每個票箱上均貼上藍底黑字的選區編號，多名職員在旁提供協助，並主動向記者查詢所屬選區，以指示正確的票箱，又提醒記者毋須對摺選票。

離開禮堂後，沿指示便可離開學校，並有職員派發心意卡，以及在打卡位幫市民拍照。而整個投票過程不需10分鐘，若連同往返港鐵站的時間，亦只需約20分鐘，可謂非常流暢。

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