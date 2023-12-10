區議會選舉｜獲曾鈺成撐場　穆家駿回應委任：未考試唔會諗留班

區議會選舉2023今日（10日）舉行，灣仔區競爭激烈，各大政黨主席均有現身為黨內候選人拉票。民建聯灣仔區候選人穆家駿獲民建聯創黨主席曾鈺成、民建聯現任主席陳克勤撐場。被問及如果落敗會否接受委任，穆家駿回應稱：「未考試都唔會諗住留班。」



曾鈺成認為，今次選舉延遲一小時，對投票率有影響，市民出門投票，票站卻未開門，首四小時錄得11.6%已經不錯，相信倍份市民會於收工之後投票。



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民建聯灣仔區候選人穆家駿在天后地鐵站外拉票，立法會前主席曾鈺成、民建聯立法會議員梁熙、民建聯灣仔支部主席周潔冰現身撐場，及後民建聯主席陳克勤亦現身，眾人上旁邊酒樓與市民互動及拉票。

就個人優勢而言，穆家駿指網站上都談及中國歷史故事，吸引不少粉絲，又指新時代下政黨、新媒體都是重要。他指選舉有不同謠言，他不夠票、需要每一票，本次選舉比拼政綱不是口角，希望做好社區。

被問及如果落敗，會否接受委任。他指「未考試都唔會諗住留班」，要先專注選舉，亦有同學幫手拉票，帶來更多活力。

12月10日，區議會選舉，民建聯創黨主席、前立法會主席曾鈺成（中），以及立法會議員梁熙（右）為灣仔區候選人穆家駿（左）站台。（蘇煒然攝）

曾鈺成指，民建聯所有選區都有人參加，灣仔得一個，並無人參選灣仔地委會界別，民建聯重視地區聯繫，如果其中一區缺席，會令地區工作有缺陷。曾鈺成指灣仔很緊張，希望動員市民在灣仔投票。

對於投票率，曾鈺成指2019年烽煙四起，今次祥和氣氛有利選民投票，但沒有聽到「中央投票率目標」，認為如投票率與2021年立法會選舉差不多就比較滿意。

問及選舉首4小時11.6%的投票率是否不足？曾鈺成指已經不錯，部分人會收工投票，表示本次選舉延遲一個鐘開始有影響，有市民指出門口到票站但卻未開門。

灣仔區共有5名地區直選候選人，分別為自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀、民建聯穆家俊。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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