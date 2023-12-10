區議會選舉｜葉劉為灣仔黃守東站台　期望投票率與上屆差距不大

區議會選舉2023今日（10日）舉行，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀現身，為灣仔區候選人黃守東站台。葉劉淑儀表示，希望今屆投票率與上屆差距不大，但相信選民需要時間適應新選舉制度，又指新民黨資源及人手不足，選情嚴峻，需要每一票。



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新民黨灣仔區候選人黃守東選情告急，黨主席葉劉淑儀呼籲市民支持，表示選情嚴峻，需要每一票，又稱區議會需要專業、多元、理性參與，新民黨關心社區及環球視野，要讓香港繼續成為國際中心。

投票率方面，葉劉淑儀表示，希望最後數字與2021年立法會投票率差距不大，但表示新選舉制度下，選民需要時間適應，又稱政府對投票沒有特別目標。葉劉續稱，新民黨區選選情告急，黨內資源人手不足。

被問名如果落敗，會否接受委任。獲葉劉站台的黃守東指，現時會把握時間接觸選民，會親身「揸宣傳車」接觸選民。

灣仔區候選人黃守東指灣仔是關注、焦點選區，不認同競爭不激烈。（蘇煒然攝）

黃守東：灣仔選區激烈

對於有人表示民主派未能入閘，會否影響對壘氣氛？黃守東指灣仔是關注、焦點選區，不認同競爭不激烈。

灣仔地區直選候選人包括自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫的李文偉、獨立候過人李碧儀，以及民建聯穆家俊。