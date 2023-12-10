區議會選舉｜鄰近邊境投票站人頭湧湧　市民即上深圳整牙大讚便宜

區議會選舉2023於今日（10日）舉行，今屆在上水兩間學校特設「鄰近邊境投票站」，方便選民回港投票。今早現場人頭湧湧，有市民透露將到深圳的牙醫診所杜牙根，故選擇該票站投票，又大讚內地的價格比香港便宜約六成。「香港貴呀嘛大佬，洗牙都係200蚊。」



亦有市民早上從東莞回港後，馬不停蹄再北上深圳玩樂。雖然回港耗時兩小時以上，來回車費亦過百元，但他認為投票可盡公民責任。



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政府今屆區選在上水港鐵站附近兩所相連的學校，設立「鄰近邊境投票站」。今早11時半，東華三院甲寅年總理中學票站，正值投票高峰時段，街上選民絡繹不絕，不斷有滿載的接駁巴士抵達。至於校外的打卡位亦大排長龍。

市民投票後往深圳整牙：香港貴呀嘛大佬

葵青區選民梁先生稱，每屆選舉均會投票，但他認為今屆氣氛熾熱，與政府的積極宣傳有關，「可能政府催谷，所以旺啲。」惟他並非在內地暫居或工作，但因最近周末須往深圳維港三康牙醫診所杜牙根，因此選擇到鄰近邊境投票站，以便立即過關。

問到為何不在香港求診，梁先生透露，整個杜牙根及套牙的療程，香港的診所索價逾兩萬元，但深圳只收約7,000元人民幣（約7,660港元），即深圳相比香港便宜61%。「香港貴呀嘛大佬，洗牙都係200蚊，又幫你360度照X光。」

即日來回東莞住所：盡公民責任

黃姓夫婦近年長居東莞，為了支持心儀的候選人，今早與妻子特地乘坐火車回港投票，隨即準備過關到深圳玩樂，再回到東莞的居所，料來回車費為過百元。問到為何願意花時間及車費回港，黃先生說：「冇所謂啦，公民嘅責任嘛。」

同樣情況亦有半退休的王女士，她上周到東莞參加飲宴，今早與家人立即回港投票，但又準備再到深圳按摩及喝茶。她讚揚票站的指示清晰，數分鐘便可完成投票，「跟住箭咀就行得到。」

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