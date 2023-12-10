區議會選舉｜灣仔獨立候選人李碧儀宣布告急　稱：個腦一片空白

區議會選舉今日（10日）投票，灣仔區選情尤其激烈，早前揚言有信心連任的獨立候選人李碧儀稱因近日盛傳她已夠票，故不得不宣布告急澄清，又指難以估計自己得票率，「個腦空白一片」。



「我必須、必須、必須澄清『你都夠票啦』呢樣嘢」

灣仔選情激烈，成為今屆區議會選舉的焦點選區。尋求連任的李碧傳今日（10日）傍晚到鵝頸橋宣傳，原稱有信心連任的她打出「告急」牌。她表示，近日特別聽到很多「椿腳」、地區人士、選民、朋友說有傳她已夠票，「頭先行過都聽到啲人講，『你都夠票啦，仲咁落力拉（票）』」，所以令到她不得不告急，擔心謠言會誤導市民、誤以為她真的夠票，「所以我必須、必須、必須澄清呢樣嘢」。

被問到選區變大，是否增加選情變數，李碧儀表示，相信選民都懂得選擇一名有實績、全職的議員。

同區面對兩大政黨的候選人夾擊，李碧儀指獨立人士的資源較大政黨欠缺，只能靠支持她的街坊出來幫手拉票，「好多都係街坊走出嚟自願幫我哋拉票，咁希望街坊同返自己嘅鄰居講，呼籲佢哋出嚟投票」。

早前豪言有信心取得六至七千票的李碧儀指今日難以估計票數，「而家諗唔到，真係（個腦）一片空白」。

灣仔地區直選候選人包括：自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀、民建聯穆家俊。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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