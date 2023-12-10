區議會選舉｜因電腦系統故障　選管會宣布延長投票時間至午夜12時

區議會選舉2023今日（10日）舉行，全港票站電子選民登記冊系統於晚上7時許發生故障，8時12分開始轉用人手發票，選舉管理委員會主席陸啟康晚上9時45分在九龍灣國際展貿中心見記者，宣布投票截止時間由晚上10時半順延至午夜12時。



▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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區議會選舉今日舉行，選舉管理委員會主席陸啟康晚上見記者匯報，稱發現電子選民登記冊系統在晚上7時42分出現故障不能如常運作，現階段無證據顯示是任何網絡攻擊，但需時調查，找出事故成因。他稱已預計該情況發生，8時12分已啟動紙本選民登記冊發選票。

陸啟康指，因發選票上或有延誤，會將投票時間增加一個半小時，延至午夜12時。陸啟康呼籲市民繼續投票，並就事件產生麻煩而致歉，所有點票工作，包括地委會選票，將於午夜12時後同步點票。

陸啟康表示，不擔心今次延長投票時間而會有重複選票，因票站會有紀錄，一定能查到重覆登記情況。他指選擇延長一個半小時是緊急下作的決定，「寧願公平啲，令有真係投唔到嘅選民可以投到票，所以揀12點」，強調所有選民在12時前到票站都可投票。

被問到延長至12時是否有考慮「推高投票率」的因素，陸重申選管會非政治性組織，投票率並非其考慮因素，但因信息傳達、有否選民受影響等情況，希望可有有序公布狀況，一個半鐘屬合理安排，信息傳達、有否選民受影響等，「為投票率升高（咁做）冇乜意思。」

政府資訊科技總監黃志光表示，出事後已用15分鐘進行調查及補救，但因未查到方法，已按計劃即時啟動後備方案、即紙本發選票，而後備方案下，前線票站已記錄已投票身份證資料並單向加密。

黃又稱，初步發現後台數據庫出現問題，瀏覽查詢資料時有間竭延誤，並發生在所有票站之中，但整體網絡正常，無不尋常的網絡攻擊及高流量，會作詳細調查。

根據投票及點票安排，如電子選民登記冊系統在投票日當日運作中出現問題而不能繼續如常運作，投票站會啟動後備操作安排，利用正式選民冊印刷本發出選票，直至投票結束。投票站工作人員須同時啟動電子選民登記冊系統的後備模式，於發出選票前查核場地內的儲存裝置，以確定有關選民從未於電子選民登記冊系統正常運作時到投票站領取選票。該儲存裝置以加密的模式儲存已領取選票的選民的身份證號碼，但不會儲存選民的姓名等其他個人資料。

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