區議會選舉｜電子登記冊壞機　有票站職員緊張問記者是否維修人員

區議會選舉2023今日（10日）舉行，惟至晚上「衝刺」時間，全港票站電子選民登記冊系統於晚上7時許發生故障，《香港01》記者趕至灣仔郵政局票站了解情況，票站職員表現緊張，更詢問記者是否系統維修工作人員，記者表明身份後，職員才透露未知何時恢復投票。



選管會其後公布，票站將在8時12分開始轉用人手發票，並會就事件延長投票時間。



電子選民登記冊系統投票日晚上壞機。（資料圖片/張浩維攝）

晚上7時許，全港票站電子選民登記冊系統故障。《香港01》記者趕往不同票站了解情況，多個票站門外有告示通知，因系統技術問題停止發放選票，門外一度有排隊人龍。

▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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記者趕往灣仔郵政局票站了解時，票站職員更現緊張，更詢問前來的記者是否系統維修工作人員。記者表明身份後，職員才透露未知何時恢復投票，並稱票站內暫時無選民，待搶救完成才可進內投票，「而家無人知幾時可以投票，要等選舉事務處通知」。

選管會於晚上8時半公布，所有票站已在8時12分開始轉用正式選民登記冊印刷本發出選票，即人手發選票，呼籲受影響的選民請耐心等候。

選管會更稱，因故障原因，投票時間會相應地順延。

灣仔郵政局票站職員表現緊張，更詢問《香港01》記者是否系統維修工作人員。（文睿攝）

區議會選舉2023已報名參選人名單

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