區議會選舉2023｜梁美芬促嚴查故障　江玉歡：真是什麼事也可發生

區議會選舉2023入夜後全港票站電子選民登記系統故障，晚上8時許轉用選民登記冊印刷本發出選票。多名立法會議員先後於社交網站批評相關甩漏，促當局嚴查。選委界議員吳傑莊籲檢視是否涉及人為疏忽及網絡安全，另一選委界議員江玉歡則認為選舉主任必須交待延長投票時間的法律依據：「真是什麼事也可發生！」



▼12月10日 區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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經民聯立法會議員梁美芬重提，選舉事務處於2017年遺失兩部載有選民個人資料的手提電腦。她稱，對於當年選民資料不翼而飛，至今仍記憶猶新，過去已在立法會多次提出質詢需要重視網絡安全。現在又出現了多區投票站電腦故障導致無法投票，強調這個問題必須嚴查。

選委界立法會議員江玉歡則表示，希望政府能盡快作出處理和通知最新安排，又指選舉主任必須交待延長投票時間的法律依據。

另一選委界立法會議員吳傑莊亦要求選管會徹查未能投票的情況，他表示，不排除事故的原因可能涉及系統故障、人為疏忽，以及網絡安全，促請政府立即徹查及檢視系統問題，並檢視投票系統設計會否出現人為疏忽導致系統暫停情況，又指政府必須小心向選舉進行網絡安全攻擊的機會。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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