區議會選舉｜市民為趕投票仆親　稱「本身都唔諗住投」但延後就去

【區議會選舉2023】多區票站系統於晚上近8時出現系統故障，投票時間延長至晚上12時。晚上10時50分才投完票的王婆婆表示，早前曾到其他票站被告之系統故障，稱「都唔諗住投啦」，惟得悉延長投票時間後，即使不幸跌倒都要趕來投票，稱「好彩政府延遲投票時間」。



晚上睇大戲 灣仔居民想在北角投票失敗

晚上22時50分才完成投票的王婆婆表示，晚上8時多原本去了北區堡壘街票站投票，當時堡壘街票站職員告知她票站系統暫時故障，加上她編排的投票票站應在灣仔區，「晚上睇大戲，睇到一半，之後佢話電腦壞咗啊嘛，都諗住唔投啦，嗰到唔得咪走咗。」

後來得悉延遲投票時間，王婆婆便趕來灣仔皇仁書院票站投票，途中更不幸跌倒而要回家取拐杖輔助步行。被問到為了投票而跌倒是否值得時，王婆婆表示「少少啦」，又稱「好彩政府延遲投票時間」。

稱投票為「興趣」 扭傷腰都堅持去

一名女士稱自己放工時間較夜，今早又有其他事務需要處理，所以原本都以為自己無緣投票，但聽到收音機宣布投票時間延長的消息， 故趕來灣仔皇仁票站盡公民責任。

李婆婆指，晚上9時50分到票站才得悉延長投票時間至晚上12時，透露自己即使扭傷腰都堅持投票，解釋稱：「興趣啦，作為一個紀念咁咋嘛！」

朱先生表示，8時多曾到皇仁投票站打算投票，惟職員告知因系統故障而暫停停票，回家後於晚上9時多透過電視得知延長投票，故再次來到票站投票。對投票時間延長個半鐘，他認為「無問題啦、都ok啦」，形容安排合理，「政府會諗到啦，預咗會延長時間」。

Shirley指全日都在助選，回家後見延長投票時間，於是去投票。（李宇婷攝）

助選團回家見延長時間 遂落街投票

晚上11時許，有數名選民來到屯門的山景社區會堂投票。邱先生指，原本趕不切原訂時間投票，不延長時間就不會投票，現在延長投票時間方便到自己。他指人手派票和電腦派票差別不大，過程大約1分鐘，他又指投票準則在於能否幫助當區，包括改善區內交通等。

Shirley早上至下午幫忙助選，回家後見電視新聞指延遲至午夜12時，於是來投票，如果沒有延長投票時間可能不會投票，笑指延長時間方便市民，過程也順暢便捷。

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