區議會選舉｜方保僑稱應設後備系統及數據庫　須更快實施後備方案

區議會選舉2023因全港票站電子選民登記冊系統在晚上7時許出現故障，需改用人手發選票，選管會宣布投票時間延長至午夜12時。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，料政府雲端伺服器出現問題，由於需比對受影響期間選票以防重複投票，料增加點票時間。他建議要有後備系統及數據庫，當出現問題時最好在5分鐘內決定轉換至紙本人手發選票，減少影響。



資科辦晚上見記者指，相信今次故障不涉網絡攻擊。方保僑稱，由於選民資料庫是儲存在政府雲端伺服器上，若受網絡攻擊，問題通常較局部性，也可能不止影響選舉，目前所見全港票站均出現問題，故料不涉網絡攻擊。

料雲端伺服器出問題

他分析，相信今次數據資料庫出現問題，與政府雲端伺服器有關，例如存取資料時，出現錯誤計算等，導致出現問題。他稱屬常見情況，但詳細要看後續選管會調查報告。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

須比對防重複投票 點票時間勢延長

方保僑稱，預料票站點票時，須比對受影響時間選票，以防在該段時間內出現重複投票，因此增加點票工作，影響點票及公布結果的時間。

他認為，選管會應設有後備系統及數據庫，但出現問題無法用電子出票時，應想辦決減少受影響時間，例如要在5分鐘內決定轉用紙本人手發選票或更快實施其他後備方案，盡量將影響減至最低。

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