區議會選舉｜中聯辦：廣泛參與　系統故障時選民耐心等候值得點讚

區議會選舉結束，中聯辦發言人今日（11日）表示熱烈祝賀，稱本次選舉是公平、公正、公開，社會廣泛參與、選賢任能的優質選舉，稱廣大選民依法履行公民義務，提及選民在投票站電子系統發生故障、投票輪候時間延長的情況下，仍能耐心對待、積極投票，表達對區議會新選制的堅定支持、對共建美好社區和實現良政善治的期待，非常值得點讚。



直選、間選都有競爭。（黃浩謙攝）

議席激烈角逐 體現「君子之爭」

發言人相信新一屆區議會定能不負社會各界支持和選民期許，回歸香港基本法規定的「非政權性區域組織」定位，打通特區完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能的最後一公里。發言人又稱直選、間選議席每席都有競爭，參選人拼品德、拼政綱、拼能力、拼幹勁，展開激烈角逐，體現「君子之爭」、愛國者德才兼備。

區議會選舉推動香港走出「泛政治化」

此外，發言人指區議會選舉徹底把反中亂港分子排除在特區管治體系之外，有力貫徹了「愛國者治港」原則，推動香港走出「泛政治化」和黑色選舉文化漩渦。發言人相信香港必將迎來新一輪黃金發展期，香港「一國兩制」成功實踐的航船必將風正帆滿、奮楫向前。