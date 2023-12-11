區議會選舉｜港澳辦賀熱烈有序完成　提5個善於的期許未提壞電腦

新一屆區議會選舉完成點票，投票率27.54%。國務院港澳辦在今早（11日）發聲明祝賀選舉成功舉行，認為是一次公平公正、熱烈有序的選舉，並向明年元旦日履任的新任區議員提出五個善於的期許，包括善於為民眾辦實事和履職盡職上下工夫。聲明結尾更引用港府為區選而改編的區選主題曲歌詞：「雨後陽光在獅子山下可盛放」！



不過，港澳辦的聲明隻字未提及昨日投票日的電腦故障事件。



港澳辦。（資料圖片）

聲明指，香港特區舉行了第七屆區議會選舉。選舉産生的176名地區委員會界别議員和88名地方選區議員，將與委任議員及當然議員一起組成新一屆區議會。港澳辦對選舉的成功舉行和當選的各位區議員表示熱烈祝賀！聲明又指這是香港重塑區議會制度後的首次區議會選舉，是香港特區深入貫徹習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮上重要講話精神，全面落實「愛國者治港」、着力提高治理水平的又一重要實踐，必將爲香港特區完善地區治理、提升爲民服務，進一步夯實由治及興社會基礎注入強大動能。

聲明又指，重塑區議會有助區議會重回正軌，強調區議會是根據香港《基本法》規定設立的非政權性區域組織，在特區地區治理上發揮咨詢和服務功能。然而，一個時期以來，在反中亂港分子的操弄下，區議會運作不斷走偏，以至失範失序。特别是「修例風波」期間，一批反中亂港分子利用制度漏洞進入區議會，將其變成宣揚「港獨」、「黑暴」、「攬炒」的平台，嚴重擾亂特區政府依法施政，嚴重挑戰「一國兩制」底線，嚴重威脅國家安全和香港穩定。這一慘痛教訓必須深刻汲取，如此惡劣情況絕不能被允許。香港特區重塑區議會制度，準确落實《基本法》規定，正本清源、匡正祛邪，通過系統性改革使區議會徹底擺脫政治化、民粹化紛争泥潭，将區議會重新納入基本法規定的正确軌道。

聲明指完善選制後的區選可全面落實「愛國者治港」、鞏固行政主導體制及發展香港特色優質民主。

此外，聲明指中央政府、特區政府和廣大市民對新一屆區議會議員寄予熱切期待。港澳辦希望並相信，新一屆區議會議員一定會勇擔使命、盡職盡責，當好用實實在在行動愛國愛港的表率，並提出五個善於的期許。

1.在善於全面準确貫徹「一國兩制」方針上下功夫。要堅定立場，牢記維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，堅決維護特區憲制秩序，自覺維護特區行政主導體制，準确把握區議會作爲非政權性區域組織的定位，正确落實新區議會制度。

2.在善於破解矛盾和問題上下功夫。要擔當作爲，直面特區地區治理中存在的痛點難點堵點，深入調查研究，摸清底數症結，拓展思路辦法，逢山開路、遇水架橋，以堅韌不拔的毅力和開拓創新的舉措，支持協助特區政府有力破解一個個矛盾和問題，不斷推動特區地區治理邁上新台階。

3.在善于爲民衆辦實事上下功夫。要愛民爲民，想市民之所想，急市民之所急，解市民之所困，充分發揮好在基層、接地氣的優勢，及時發現反映市民訴求，配合協助特區政府積極回應。特别是要聚焦市民最爲關注的事項，花大力氣加以解決，用市民看得見、摸得着、感受得到的實事好事，赢得市民的認同和支持。

4.在善于團結方方面面力量上下功夫。要提升感召力，協助特區政府宣傳、落實好利民惠民政策，團結廣大市民支持特區政府依法施政，打破門戶之見，遇事多溝通、多交流、多諒解、多補台，在愛國愛港的旗幟下促成最廣泛的團結，在建設更美好的香港這一大目標下彙聚最強大的合力。

5.在善于履職盡責上下功夫。要增強責任心，以對國家、對香港、對市民高度負責的精神，在其位謀其政，專心緻志、勤奮工作、恪盡職守，努力創造良好業績，爲特區完善地區治理、提升爲民服務作出應有貢獻。

最後，聲明指新起點展示新希望，新未來召喚新作爲。誠摯祝願香港特區新一屆區議會運作順利，在特區政府的領導下共同推動香港由治及興的步伐越走越穩、越走越快，就如香港特區政府爲此次區議會選舉制作的主題曲所唱：「大家用雙手打拼出盛況，參與共編織繽紛香港」，「雨後陽光在獅子山下可盛放」！