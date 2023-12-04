區議會選舉｜民建聯「白區」勢危　陳克勤：無水晶球、無把握必勝

區議會選舉進入白熱化階段，民建聯主席陳克勤說，部分選區以往是民建聯的「白區」，故選情緊張，「選舉係無水晶球，未到開票嗰刻，無人知道輸贏」。他拒絕透露哪區告急，僅表示會派出元老及跨區義工協助，確保重點選區得到資源助選。



民建聯今日（4日）召開記者會講述最新選情，出席的包括陳克勤、副主席陳勇、葛珮帆、周浩鼎、陳學鋒，及陳恒鑌。

陳克勤：民建聯無必勝把握 拒絕透露哪區告急

陳克勤表示，區議會選舉較以往激烈，候選人在比拼政綱、政績方面都出盡九牛二虎之力，不同政團的候選人都出盡各式各樣創新方法拉票，如邀請明星助選、花車巡遊等。陳克勤認為直選選區競爭較以往激烈，民建聯無必勝的把握，助選團隊會在剩餘的時間「行盡可行的道路、用盡可用的方法」。不過他拒絕透露哪區告急，僅表示會派出元老及跨區義工協助，確保重點區分得到資源助選。

他又指，雖然港府在區選宣傳上的力度、深度、覆蓋面都史無前例高，惟候選人區選仍面對不少挑戰，如改制後的區分較以往擴大，即使候選人有豐富地區經驗，也難將信息傳遞予整區的市民；選區變大，同時改變選民結構，令到候選人不能再單一只談區內公屋、基層等政策，始終將來要服務的市民變得多元化，要談整區利益，要代表全香港市民。

陳克勤稱民建聯近日被屢傳「夠票」，「選舉係無水晶球，未到開票嗰刻，無人知道輸贏，支持者要堅定支持民建聯，叫全家支持民建聯。」

民建聯今日（4日）召開記者會講述最新選情，出席的包括陳克勤、副主席陳勇、葛珮帆、周浩鼎、陳學鋒，及陳恒鑌。（文睿攝）

九龍樂善堂擬申區選日資助 民建聯李聖潑任常務總理

政府日前宣布，社署將向部分長者中心提供兩萬元資助，在區選當日向長者提供接送服務便利投票。不過有傳媒報道社署的長者地區中心及長者鄰舍中心名單，部分中心所屬機構負責人曾公開支持區選候選人，其中包括在荃灣及灣仔營運兩所長者鄰舍中心、表明申請資助的九龍樂善堂，由全國人大代表兼民建聯成員李聖潑任常務總理。

陳克勤：不會造成不公 總理不會插手日常運作

陳克勤認為不會造成不公，稱中心運作多數由由內部處理，總理不會插手內部日常運作 ，認為不會存在偏私，加上法律上表明接送選民到票站是合法，不過他稱票站有關愛隊伍協助，反問為何不能順便提供接送服務，重申新措施不會影響公平性。