區議會選舉｜屯門西候選人全打告急牌　民建聯硬碰工聯會

今日（10日）是區議會選舉投票日，屯門西地方選區，四名候選人爭兩個議席，全部已經告急，他們在多個地方拉票並指選情激烈。其中派最參選人的民建聯，由鍾健峰出戰該區，冀以往績打動選民。

另一候選人是工聯會徐帆，形容對手來自不同政治光譜，他是唯一勞工界代表，爭取選民支持。



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鍾健峰：民建聯服務聞名已久有優勢

民建聯候選人鍾健峰在位於湖景邨的一個街站指，暫時未知現時得票率，但民建聯團體在屯門西的服務聞名已久，希望能動員他們支持，對選情有信心，不過又考慮到候選人來自不同政治光譜，大家對政治看法不同，街坊可能會有不同選擇。

他續指，希望以往之前支持民建聯的街坊都支持他，現時屯門西的投票率對比2021年立法會選舉相同區域不差遠，反映市民踴躍支持完善地區治理，傍晚會「洗樓」，呼籲街坊盡快投票。

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徐帆：努力說明自己優勢

工聯會候選人徐帆在大興邨的一個街站指，投票氣氛熱烈，天氣較好，而且很多街坊都留在社區支持區議會選舉，上午的出票情況理想，可見選民期望完善選舉制度後選出心儀的候選人，但都希望更多街坊投票，「天氣咁好，社會氣氛咁好」。

他續指，屯門西有四個來自不同政治光譜的候選人爭取兩席，加上都以社區民生政綱為主，會努力說明自己二十多年地區服務經驗、承諾會全職做區議員、屯門西的唯一勞工界代表等優勢的重要信息。

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屯門西候選人包括：1號獨立鄧德成、2號實政圓桌莊豪鋒、3號民建聯鍾健峰、4號工聯會徐帆。

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