區議會選舉｜為莊豪鋒千票落敗自責　田北辰：要檢討係我唔夠勤力

區議會選舉落幕，僅一人成功入閘參選的實政圓桌莊豪鋒最終落敗。召集人田北辰反思兩日後向《香港01》表示，落敗源於自己不夠勤力為莊豪鋒拉票，「上次我一日早午晚出三次，今次平均兩日出一次，因為唔係我選，係幫佢」，再加上事後研判屯門西直選「難打」，對手服務當區多年，空降莊豪鋒減勝算，元朗反而更有把握，惟不獲足夠三會成員提名出局。



田北辰自責不夠勤力拉票 讚莊豪鋒考足一百分

莊豪鋒以1459票之差，敗給屯門西工聯會候選人徐帆。作為實政圓桌「大佬」的田北辰自責不夠落力為莊豪鋒拉票，並非莊豪鋒的問題「呢次落敗莊豪鋒考足一百分，團隊支援又係一百分，如果要檢討就係我本人，基本上就係我唔夠勤力，上次我一日早午晚出三次，至少一日出兩次，今次平均兩日出一次，因為唔係我選，係幫佢」。田北辰認為選民除了考慮實政圓桌理念，亦都會視乎在地區見田北辰「夠唔夠多、勤唔勤力」，認為今次似乎見少了選民。

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田北辰原本研判莊豪鋒取第二席當選

最終取得屯門西直選第二席當選的徐帆，自1999年起曾任5屆屯門區議員，田北辰事後研判認為最難打是這區，因對手在當區服務多年，「鄧德成當區工作多年，徐帆淨係大興邨一個票倉4千幾票，民建聯票倉蝴蝶邨、湖景加埋3千幾票，淨係莊豪鋒空降」。

他說自己上屆立法會選舉得票31%，意味有3成建制選民支持自己，但今次莊豪鋒只有約25%，損失6%選票，如果以屯門西3萬人投票計算，即是大約1800票，慨嘆原本剛好令莊豪鋒取得屯門西直選第二席。反而，有3個辦事處的元朗市中心選區，及有2個辦事處的屯門北選區，有地區服務基礎，選戰或許更易打。

屯門西選舉結果：

1號無申報政治聯繫鄧德成4,903票

2號實政圓桌莊豪鋒7,149票

3號民建聯鍾健峰9,426票

4號工聯會徐帆票8,608票