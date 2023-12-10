區議會選舉｜屯門西實政圖桌莊豪鋒打電話催票　鄧德成：永不放棄

今日（10日）是完善選舉制度後第一場區議會選舉，雖然是建制派之爭，但選情亦見激烈，其中實政圓桌唯一候選人莊豪鋒出戰屯門西，他說，今日選情嚴峻，票倉出票率低，需要打電話向街坊拜票。到新界西為成員拉票的實政圓桌立法會議員田北辰，希望街坊珍惜理性聲音，投莊豪鋒一票。

同區的獨立候選人鄧德成說，已得知自己落後一定的票數，不過強調不會放棄；民建聯候選人鍾健峰指未知得票率或排名，但相信地區往績有優勢。



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莊豪鋒：當選信心視乎投票率

屯門西實政圓桌候選人莊豪鋒表示，今日選情嚴峻，票倉出票率低，需要打電話向街坊拜票。他表示，希望整個下午以探訪、打電話、上樓方式，呼籲街坊投票，留意現時投票率不太高，已經開始告急。

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田北辰：珍惜理性聲音

對於當選信心，他說視乎投票率，投票率高就機會大，投票率低就機會較細，因為沒有鐵票，全靠街坊神聖的一票，做街站時見街坊支持自己至於會否投票是另一回事，亦是自己擔心的事。他又指，今屆區議會選舉有四個兄弟都入不到閘，非常之希望當選。

實政圓桌立法會議員田北辰在屯門蔡意橋為莊豪鋒拉票，田北辰指希望街坊珍惜理性聲音，投莊豪鋒一票。

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獨立候選人鄧德成獲何君堯拉票

鄧德成在位於大興邨的街站說，目前在票站了解排第三，距離第二位差近690票，得知票數落後已經告急，但表示不能放棄，自己沒有政黨背景無法動員鐵票樁腳，自己的策略就爭取每個市民和居民的一票，在街站呼籲街坊支持自己，而且網絡上也有很多粉絲，過往在社區做很多工作，不能說自己處於劣勢。

他指希望幫屯門居民爭取更好的環境包括獨居長者等問題，以往政黨為主的區議會都沒有解決過，強調拒絕政黨空談，希望街坊投自己一票，支持他以自己方案解決問題，他續指今早在街站，有好多街坊主動走來和他握手，並說已投了自己一票，認為絕對有市民的支持。

至於對今日投票率的滿意程度，他指投票率不錯，過了半日已經有超過13至14%，估計能超三成。

斥對手過早打「告急牌」

其他候選人最近紛紛表達了對選舉的擔憂，鄧德成批評其他人過早地打出「告急牌」，並聲稱自己是最遲告急的一個。他解釋說，他本來也希望表達擔憂，但不想濫用這種手段。他還指，其他政黨的候選人之所以告急，只是為了壟斷議會，問道「如果你咁急點解派40幾人出嚟選」。

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屯門西候選人包括：1號獨立鄧德成、2號實政圓桌莊豪鋒、3號民建聯鍾健峰、4號工聯會徐帆。

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