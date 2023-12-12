區議會選舉｜179名委任議員出爐　49人屬19年區選敗部復活　佔27%

區議會選舉落幕，直選和地區委員會界別264個議席已名花有主。行政長官李家超今日（12日）委任179名委任區議員，連同27名來自鄉事委員會的當然議員，全數470名新一屆區議員已誕生，最年輕的一名委任議員23歲，是西貢區的莊雅婷。



《香港01》統計179名委任區議員名單當中，有49人屬2019年區議會選舉「敗部復活」，佔委任區議員總數大約27%。若連同地方直選及地區委員會界別，新一屆區議會總共有192名議員屬「敗部復活」，佔全體議員40%。



委任區議員當中，有20人屬現任區議員，今屆轉為委任區議員，佔新一屆區議會全體區議員11%，當中以九龍城區和觀塘區最多，各有4人。



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政府：委任區議員是具能力素質的愛國愛港人士

明年元旦日上任的新一屆區議會，共有470個議席，由四個界別區議員組成，分別是88名直選產生的議員、176名地區委員會界別議員、179名委任議員和27名當然議員。

政府發言人說，委任區議員是根據用人唯才原則，按各個地方行政區的區情及發展需要，並考慮社區代表性及與地區聯繫等因素，形容179名委任區議員都是具能力素質的愛國愛港人士，熱心參與地區事務，相信將有效提升區議會的諮詢和服務的功能。

特首李家超出席行政會議前表示，179名委任議員來自工商、專業、地區組織、少數族裔，年紀最輕為23歲，是西貢區的莊雅婷。李家超說，委任以用人為才為原則，形容他們都是有能力、有質素的人。

179名委任區議員名單：



中西區：吳然 呂鴻賓 邱松慶 金玲 陳建強 楊哲安 葉永成 葉亦楠

東區：丁煌 何秀賢 李莉 周致人 林心亷 洪連杉 梁力 郭浩景 陳杏 劉慶揚 鄭志成 盧曉楓

南區：朱立威 何沅蔚 李嘉盈 林玉珍 陳文俊 陳郁傑 彭兆基 楊上進

灣仔區 ：周錦威 林偉江 孫道弘 劉珮珊

九龍城區 ：左滙雄 何華漢 林德成 黃文莉 黃文港 潘國華 賴彥宗 Rizwan Ullah

油尖旺區 ：許德亮 陳少棠 黃舒明 楊子熙 歐楚筠 鍾港武 鍾澤暉 Aruna Gurung

深水埗區 ：李詠民 林家輝 郭彦麗 陳偉明 黃頌良 劉佩玉* 鍾婧薇 羅志超

黃大仙區 ：丘燿誠 李鎧麟 姚逸華 洪楚英 梁騰丰 劉婉儀 鄧雯蕙 魏仕成

觀塘區 ：余邵倫 余敏 吳承華 呂東孩 林瑋 洪錦鉉 張琪騰 梁思韻 許有為 連浩民 陳耀雄 黃春平 楊莉瑤 劉嘉華 諸樂為 賴永春

大埔區：李細燕 李漢祥 梅政雄 陳子健 陳灶良 陳勇華 陳博智 温官球

元朗區 ：文嘉豪 王偉樑 王曉山 余仲良 呂堅 沈豪傑 林添福 張偉琛 莊健成 陳嘉輝 湛家雄 馮振榮 黃煒鈴 黃頴灝 趙秀嫻 譚德開

屯門區 ：何俊亨 巫成鋒 陳有海 陳孟宜 陳浩庭 陳貴和 麥美儀 曾慶忠 雲天壯 馮鈺鋒 葉吉江 鄭彥鈞 謝永恒

北區 ：朱浩賢 朱偉林 周天意 洪志富 温和輝 廖宇軒 賴心 譚鎮國

西貢區 ：王文 李嘉欣 林俊嘉 祁麗媚 邱少雄 俞卓君 胡雪蓮 張萬添 莊元苳 莊雅婷 陳權軍 黃宏滔

沙田區 ：王惠成 林松茵 林港坤 區子安 梁家輝 陳敏娟 陳善明 黃宇翰 黃敬 黃寶儀 董健莉 廖子聰 潘國山 蔡明揚 鄧開荣 鄭家豪 龐愛蘭

荃灣區：王淑芬 古揚邦 張文嘉 梁昌明 陳純純 陳曉津 華美玲 黃偉傑

葵青區 ：王聰穎 朱麗玲 周劍豪 林翠玲 徐曉杰 梁嘉銘 陳藹怡 葉長春 劉美璐 歐志輝 潘志成 鄭臨 蘇栢燦

離島區 ：余漢坤 吳彩華 許振隆 劉淑嫻

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近三成委任議員「敗部復活」 區議會共四成議員上屆敗選

《香港01》統計179名委任區議員名單當中，有49人屬「敗部復活」，即是2019年參選區議會選舉敗選，佔委任區議員總數大約27%，以沙田區最多，有8人。

若果連同地方直選55名「敗部復活」議員，以及地區委員會界別88名「敗部復活」議員，新一屆區議會總共有192名議員屬「敗部復活」，佔全體議員40%。

49名委任區議員「敗部復活」名單：



中西區：呂鴻賓 葉永成

東區：丁煌 林心亷 洪連杉 梁力 郭浩景 劉慶揚 鄭志成

南區：朱立威

九龍城區 ：黃文港

油尖旺區：陳少棠 黃舒明 楊子熙 鍾港武

深水埗區 ：李詠民 陳偉明

觀塘區 ：余邵倫 洪錦鉉 張琪騰 黃春平

大埔區：陳灶良 陳博智

元朗區 ：呂堅 林添福 張偉琛 湛家雄 黃煒鈴 黃頴灝

屯門區 ：巫成鋒

西貢區 ：李嘉欣 俞卓君 莊元苳 陳權軍 黃宏滔

沙田區：林松茵 梁家輝 陳敏娟 黃宇翰 董健莉 廖子聰 潘國山 龐愛蘭

荃灣區：古揚邦 黃偉傑

葵青區 ：朱麗玲 林翠玲 劉美璐 潘志成

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一成委任議員屬現任區議員

179名委任區議員當中，有20人屬現任區議員，今屆轉為委任區議員，佔新一屆區議會全體議員11%，當中以九龍城區和觀塘區最多，各有4人。

20名現任區議員轉委任名單：



中西區：楊哲安

南區：林玉珍

九龍城區：左滙雄 何華漢 林德成 潘國華

油尖旺區 ：許德亮 鍾澤暉

深水埗區 ：劉佩玉

黃大仙區 ：梁騰丰

觀塘區 ：呂東孩 林瑋 許有為 陳耀雄

元朗區 ：沈豪傑

屯門區 ：陳有海

沙田區 ：林港坤

葵青區 ：徐曉杰 梁嘉銘

離島區 ：余漢坤

直選和地區委員會界別各黨派勢力分布：

民建聯：109席

工聯會：27席

新民黨：15席

經民聯：12席

自由黨：5席

香港新方向：1席

勞聯：1席

專業動力：1席

27名當然議員來自新界27個鄉事委員會

當然議員名單：



大埔區：李耀斌 林奕權

元朗區：文祿星 郭永昌 程振明 鄧志強 鄧善恒 鄧賀年

屯門區：劉業強

北區：李冠洪 李國鳳 侯志強 陳月明

西貢區：王水生 劉啟康

沙田區：莫錦貴

荃灣區：邱錦平 陳崇業

葵青區：陳志榮

離島區：何紹基 何進輝 吳文傑 周玉堂 温揚堅 黃文漢 黃秋萍 黃漢權