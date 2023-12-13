唐英傑亮相國安節目　稱思想有偏差嘆家人受苦　獄中任升旗手更生

首宗國安法案件被告唐英傑，前年被裁定罪成判監9年，正在服刑的他被安排亮相無綫電視國安節目，重提當時犯案因為受社會氣氛影響「諗埋咗一邊」，入獄最難受是失去跟婆婆相聚時光，「可能喺我出去嘅時候，佢未必已經喺人世啦，其實我真係懲罰緊我身邊嘅人」，片尾提到唐英傑參加懲敎署更生計劃，擔任升旗手了解國旗國歌意義。



+ 2

唐英傑前年被判囚９年 正在服刑

唐英傑2020年7月1日在灣仔駕駛插有「光時」旗幟的電單車，衝向警方防線被捕，被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，成為首宗國安法案件被告，前年被判罪成，監禁9年。

節目由警務處贊助 唐英傑稱思想有偏差犯案

服刑兩年多的他在監獄被安排亮相無綫電視資訊節目《有法安國》，節目由警務處資料贊助，全長2分鐘，片中唐英傑側身背向鏡頭表達入獄後的感受，重提當時犯案受社會事件影響，「諗埋咗一邊，嗰個思緒呀，被當其時嘅社會氣氛影響咗，會覺得除咗用暴力，好似解決唔到問題，當時純粹興起嘅」。

稱失去與家人相聚時光「其實我真係懲罰緊我身邊嘅人」

失去自由，唐英傑在節目中稱最難受失去與家人相聚的時光，「我有一個都年紀較大嘅婆婆，可能喺我出去嘅時候，佢未必已經喺人世啦，其實我真係懲罰緊我身邊嘅人」。節目提到唐英傑在獄中參加懲敎署的更生計劃，學習情緒管理，重新規劃出獄後的人生，亦入讀為成年在囚人士開辦的立德學院，完成課程後等同中學文憑試五科合格，稱在學院成立儀式上唐英傑擔任升旗手，「了解國旗國歌當中的意義」。

唐英傑在片中稱更生計劃令他「可以重新拎返起個書包，為我將來、未來鋪路」，將來想成為跳傘教練或者潛水教練。

+ 3

荃灣中槍健仔早前亮相同一節目

《有法安國》節目早前亦找來2019年十一國慶示威，在荃灣中槍少年曾志健（健仔），片中健仔稱因氛圍越來越激烈，令他越走越前，同樣提到參加了懲教署的「沿途有『理』」更生計劃，學會管理情緒，「避免被人煽動和唆擺，最後承擔後果就只是自己和家人」