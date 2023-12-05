荃灣中槍曾志健獄中服刑受訪　參加懲教更生計劃學會管理情緒

2019年10月1日反修例事件期間，中五學生「健仔」曾志健於荃灣街頭，被警方以實彈擊中左胸受傷，經治療後已康復。惟其後他與另外3人棄保潛逃，再被警方拘捕，經法庭審訊，被判暴動、襲擊及妨礙司法公正罪罪成，今年10月被判入獄47個月。服刑中的「健仔」，日前接受無綫電視《有法安國》的訪問，表示參加了「沿途有『理』」的更生計劃，讓他學會管理情緒的技巧，「做事之前要想清想楚」。



訪問中曾志健沒有出鏡，鏡頭以黑影及錄音表達其心聲。「健仔」現年22歲，事發時他是中學生，他說：「因為當時的氛圍好像越來越激烈，所以看到每個人都這樣做的時候，就越行越前。」由上街支持，到配有裝備參加非法集結，變成一種慣性。

曾志健於2019年10月1 日在荃灣參加暴動期間中槍被捕。（資料圖片）

2019年10月1 日他在荃灣參加暴動期間中槍被捕，保釋期間，他透過同案被告認識的一位中間人，對方遊說他棄保潛逃，於是「阿健」將全部積蓄10萬元交給對方作安排。阿健說：「（等徒外逃期間）經歷過無電、糧食不足、無床瞓；試過在轉移藏身之所時要躲在紙箱內被人當貨物運。」

中間人對他們的承諾多次落空，最後一次話會安排在北潭涌上船離開香港，結果被警方截獲拘捕。「阿健」承認暴動及襲擊等罪名，今年10月被判入獄47個月。

「阿健」目前仍在服刑，他說：「參加過一些『沿途有理』的更生計劃，讓我學會如何管理自己情緒的技巧，做事之前要想清想楚，避免被人煽動和唆擺，最後承擔後果的，其實就只我們自己和家人。」

曾志健被押至法庭的情況及他過往上庭的情況（詳看下圖）

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警方收到線報在西貢拉人

根據法庭資料，控方當日透露，3名被告均於早前缺席聆訊。而警方收到線報，在西貢部署，於清晨4時許，在北潭涌巴士總站拘捕多人。馮清華（23歲）當時攜有1萬元台幣、三部電話等；姓黃（17歲）少年則有1萬元台幣、200英鎊、6包紙巾、洗頭水和沐浴露。控方指，他們都有極高潛逃風險，相信他們正逃離香港，反對讓他們保釋。

曾涉暴動及襲警罪

曾志健被控於2019年10月1日在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶，與不知名人士參與暴動；曾志健另被控兩項襲警罪，指他於鱟地坊一帶，襲擊執行職責的警署警長曾家輝和警員謝思明。

另兩被告亦涉暴動罪

至於涉及10.1荃灣暴動案的被告馮清華，被控暴動罪；涉及在將軍澳「私了」便衣警的黃姓16歲，被控暴動和非法禁錮等4 罪。