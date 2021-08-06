李家超稱唐英傑案應作國安教育　23條立法將嚴打間諜、泄國家機密

《港版國安法》首宗被告唐英傑早前被判罪成，入獄九年。政務司司長李家超接受報章訪問指，應利用該案作國家安全教育，讓市民明白相關條文的解釋。他又指，有市民在商場觀看奧運期間噓國歌，反映部分市民國家安全意識薄弱，政府及教育局要多加工作，形容國安教育「細水長流」，「沒有最好，只有更好，要一直做下去，根深柢固。

李家超明言，《基本法》第23條本地立法「事在必行」，透露新法案重點研究打擊間諜活動、泄露國家機密等，定能應付特殊情況，罰則則參考外國法例及《港版國安法》案例，稱外國就相關罪行的判刑也相當重。



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市民觀看奧運期間噓國歌 李家超：反映國家觀念薄弱

李家超接受《星島日報》訪問時強調，國家安全除了執法部門加強情報蒐集、提升內部處理能力，紀律部隊聯手打擊恐怖主義外，必須透過公眾教育，引導整個社會共同對付「本土恐怖主義」、極端行為，包括在安全情況下協助執法部門執法，提供資料、舉報，以及配合執法行動等。

唐英傑案審訊過程及判刑在社會引起不少討論，例如「光時」口號的含義是否包含「港獨」，惟法庭判唐煽動分裂和恐怖活動兩罪成，共囚九年。李家超認為，應由法庭講解法律條文如何演繹及應用，建議利用此案推動國家安全教育，「當唐英傑案完全處理好，所有法律程序完結，應該利用這個案件好好進行國家安全教育，讓大家都明白條文的解釋。」

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23條立法事在必行 罰則、判刑參考外國

港府近期多次提到將就《基本法》第23條立法，李家超指23條本地立法事在必行，提到2003年的23條立法草案列出規管7個行為及活動，《國安法》已可處理如顛覆、煽動四項罪類，但當年的條文未必足以處理其他行為，故需要強化，並作法律研究，令本地立法能處理最極端情況，「在一九年面對的危害國家安全問題，可能以前未必想像得到，就二十三條立法內容，一定是可以處理特殊情況。」

李家超又指，將會研究條文能否強化處理外國情報單位竊取國家機密等行為。他解釋，現有官方保密法雖有針對間諜活動條文，但當年網絡活動並不流行，現在很多屬虛擬、網絡、數碼相關行為，相信很可能需要在新法例設針對性條文。

罰則方面，李家超表示會參考外國的法例條文、《國安法》的實踐過程，如唐英傑案等都會用作參考，又特別提到外國判刑重，「而外國有關條例，亦可以參考實際判刑多少。」

管治改革以民為本 讚公務員有效率以往被立法會制度拖慢

身為政務司司長，除了國家安全亦負責民生政策。李家超稱，香港以民為本，改革大方向是了解民生所需、市民日常面對的困難，過程須透過接觸溝通及參與，提到上任後與青少年接觸，建立溝通互信，可看到他們需要甚麼，只是目前受限於疫情，落區規模不大。

公務員近年經常被建制派所批評，李家超力讚團隊有效率，只是被制度拖慢，相信隨完善選舉制度，立法會亂象消失，公務員工作效率將事半功倍，料本屆立法會完結前可通過四十多條法案，「以前每年平均二十條左右，今年差不多多一倍。」他又強調重視建立團隊精神，自己會做好統籌及帶領，助跨局、部門的合作更加優化、暢順，「一加一要大於二」。