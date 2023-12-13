公務員守則｜消息：越高級罰則越重　23條立法不能與政府對著幹

公務員事務局今日公布更新《公務員守則》諮詢稿，訂明公務員須忠於特首，不可以公職身份批評任何政府政策，以個人身份發表意見或行動亦須避免令人誤以為其意見是官方立場。政府消息人士承認越高級的公務員越要警剔謹慎，違規時的罰則也相應越重，但拒絕為何謂「高級」劃線，稱要視乎事件、涉及的部門等因素，強調要多維度考慮。



不過，在一些大是大非問題上，例如政府將要為《基本法》23條立法，由於屬特區政府的憲制責任和履行《基本法》規定，立法內容可以討論，但全體公務員不論職級與部門均不能「與政府對著幹」反對立法。



公務員事務局局長楊何蓓茵發布更新版《公務員守則》。（林靄怡攝）

消息人士強調，《守則》不是為了令公務員噤聲，但認為慎言是每個人也應該緊守的原則，並不限於公務員；又指即使私人機構也會有守則，私人僱主也會對僱員言行有一定要求。若果公務員在《守則》諮詢期表達反對意見，又是否等同反對政府政策，有違《守則》，消息人士指同事可以自由表達不同意見，又指政府一向鼓勵同事在政策醞釀期間敢於發表意見。

公務員事務局更新《公務員守則》諮詢公務員團體（資料圖片）

至於若政府因經濟環境而決定削減公務員薪酬福利，公務員工會又能否組織活動或公開發言反對政府決策？政府消息人士指，若為了爭取薪酬福利或職安健，組織活動或公開反對不屬違反《守則》，為員工爭取福利正是工會的價值「是工會的份內事」。不過，消息人士舉例，若是公務員事務局人員表態反對，則不適合， 因為會令人對政府立場產生疑問。

消息人士又指，公務員越高級，言行便應越謹慎。至於何謂高級？政府不少職位也有「高級」兩個字，為何不清晰說明高級的界線，消息人士重申不能一概而論，強調要視乎事件、涉及的部門等因素。而一些基層員工能否公開投訴個別部門的工作效率，消息人士稱，同樣不能一概而論，建議同事如有疑問，可向上司或公務員事務局查詢。

公務員仍能依法維權

政府正全力推動發展北部都會區，假設有屬政府決策層的首長級公務員因政府收地而權益受損，又能否為維權而公開反對政府，消息人士指根據現行香港法例，包括公務員在內的所有市民可以有很多途徑維權，包括訴諸法律，又形容例子可以有「一萬零一個」，當中涉及很多變數，重申不應影響個人權益，但始終建議越高級的同事越應小心言行。

不能令外界誤會政府立場

被問及若《守則》最終落實，例如特首政策組副組長關家明早前曾聯署反對，由三名校董議員提出涉中大校董會改組的私人草案《中文大學（修訂）條例草案》，雖然最後關為免引起反映政府立場的不必要疑慮而主動撤回聯署，關家明原先參與職署是否抵觸《守則》？政府消息人士指草案是私人草案， 不是政府政策，但公務員要小心被誤會其舉動代表政府立場。

違反《守則》 越高級罰則越重

至於日後違反《守則》的懲處，消息人士指公務員有既定紀律程序，懲處可以由勸喻、警告、以至最嚴厲的革職或勒令退休等，同時強調同事越高級，違反《守則》時的懲處或越嚴厲。