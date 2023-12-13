公務員守則｜保留「政治中立」　楊何蓓茵：公務員必須完全效忠

更新版《公務員守則》今日（13日）出爐，當局曾經研究刪除守則中「政治中立」字眼，最後決定保留，並加入維護憲制和國家安全要求。公務員事務局局長楊何蓓茵解釋，因留意到社會對於刪除及保留都有不同意見，決定保留該字眼並加以解釋，強調「政治中立」並非等同「不用支持政府」，公務員必須對行政長官及政府完全效忠。



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梁振英曾質疑刪「政治中立」為反對者「添彈藥」

更新版《公務員守則》由今年第一季延遲至第四季終於推出，公務員事務局局長楊何蓓茵去年曾經表示，研究刪除《守則》內「政治中立」字眼，惟之後引起全國政協副主席梁振英關注，質疑公務員「政治中立」的表述用了30多年，若現時放棄，只會為反對者「添彈藥」。

終決定保留「政治中立」 加入維護憲制和國家安全

今天公布的《守則》諮詢稿中，公務員基本信念由以往6項新增至12項，當中包括「維護憲制秩序及國家安全」、「以民為本」、「熱心公共服務」、「盡忠職守」、「廉潔守正」、「政治中立」、「專業精神」、「團隊精神」、「效益為本」、「績效問責」以及「保密原則」，即意味局方最後決定保留「政治中立」。

《守則》就「政治中立」一項中要求公務員不論本身的政治信念為何，履行公職時不得受本身的政治聯繫或政治信念影響，公務員任何情況下，都不可直接或間接組織或參與阻礙政府施政的活動，楊何蓓茵強調公務員「要對政府、國家完全忠誠」。

不希望曲解「政治中立」等同「不用支持政府」

楊何蓓茵解釋保留「政治中立」字眼的原因，因留意到社會對於刪除及保留都有不同意見，強調局方一向重視「政治中立」背後的意思，不希望有人再曲解「政治中立」等同「不用支持政府」的意思，故局方最後決定保留該字眼並加以解釋。

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稱「部份活動難以預計最終動向」要考慮是否參與

被問到公務員能否參加工會活動時，楊何蓓茵表示，工會的原意是為僱員爭取權益、維護福利，認為只要活動與工會成立的原意有關連，公務員則可參加工會活動。至於民生、政治活動，楊何蓓茵重申公務員以私人身份參加活動時要避免令人誤以為是官方意見，稱部份活動難以預計最終動向，公務員要自由考慮其公職身份會與否活動扯上關係，建議公務員有懷疑時應上司請示及查詢。

公務員參加支持政府活動不違反「政治中立」

不過公務員參加支持政府的活動就不違反《守則》中的「政治中立」，楊何蓓茵表示，公務員的公職已是支持政府，倘公務員私人時間想支持政府也是可以的。

更新版《公務員守則》今日（13日）出爐，當局曾經研究刪除守則中「政治中立」字眼，最後決定保留。（文睿攝）

若發現公務員網上批評政府會有行動

另外，《守則》更要求公務員不可以公職身份在網上、社交媒體或以其他方式批評政府任何政策，或支持其他人的反對意見，楊何蓓茵說公務員應注重個人行為操守，以免令政府的誠信或聲譽受損。

楊何蓓茵表示，局方不會要求公務員上報私人社交平台上發布的貼文、內容及聊天紀錄等，不過她強調倘局方有發現公務員在網上發布批評政府的意見，或有人向局方舉報，當局會就此作出行動。她重申，不是阻止公務員就政府政策表達批評意見，強調公務員有言論自由，但要留意勿讓他人誤以為其言論是官方意見。

「績效問責」要求公務員資源運用具效益

《守則》亦提到「績效問責」，公務員須按政府政策和程序行事，並為其履行公職時作出的決定、行動以及公共資源的運用負責，並遵照主要官員所作指示和就決定運用這些資源負責，須確保其管轄範疇內資源運用得宜且具效益。

更新版《公務員守則》今日（13日）出爐，當局曾經研究刪除守則中「政治中立」字眼，最後決定保留，並加入「堅決維護國家安全」等要求。（文睿攝）

公務員須本着熱成為國家服務並感到自豪

另外，更新版《守則》內新增要求公務員「堅決維護國家安全」、「全面準確貫徹『一國兩制方針』」、以及「須本着熱誠為社會、特區政府和國家服務，並對此感到自豪」等字句。

楊何蓓茵表示，港府的工作與國家利益有密切關係，故加入相關字眼，確保公務員維護港府及國家利益。不過有何準則判斷公務員是否盡忠、不投票是否代表不忠於國家？她認為公務員不投票的原因很多，不能單以不投票就與不盡忠劃上等號。