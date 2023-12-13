公務員守則｜冀劃言論紅線　工會：公務員身分搣唔甩，俾人篤咁點

今日（13日）出爐的更新版《公務員守則》，最終保留「政治中立」字眼，前題是公務員必須對行政長官及政府完全效忠，不可以公職身份批評政府。公務員事務局局長楊何蓓茵約見多個工會交代《守則》，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，對個人身份發表言論的界線仍有憂慮，「公務員身分搣唔甩，如果俾人篤出嚟咁點呢」，希望當局提供清晰指引。



發表言論界線模糊冀有指引 梁籌庭：講清楚邊啲踩紅線

梁籌庭接受《香港01》訪問時說，歡迎保留「政治中立」的要求，新《守則》主要是提醒公務員言論不要與政府違背，「作為公務員都好小心，即係唔好說三道四，打工仔執行者啫，老闆叫我哋做乜咪做乜囉」。不過，他憂慮如果公務員以個人身分，在社交平台發表言論，「公務員身分搣唔甩，如果俾人篤出嚟咁點呢，大家都好小心費時整個地雷炸死自己，無啦啦中槍」，希望當局有清晰指引，「講清楚邊啲可能踩紅線」。

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工會：請示上司才參加工會活動有困難

對於楊何蓓茵指，公務員參加工會活動須與工會成立原意有關連，避免令人誤以為是官方意見，有懷疑時應上司請示，梁籌庭認為實際操作有困難，「無得請示上司俾唔俾」，不過他說工會過去都是就福利權益問題才發聲，現時就加薪問題上街示威都非常困難，大多靠發聲明再轉達傳媒，唯有希望當局多聆聽工會或公務員心聲，例如更容易約見局長表達訴求。