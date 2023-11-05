公務員守則將表述政治中立原則　楊何蓓茵：支持特首是最基本責任

更新版《公務員守則》計劃延遲至明年首季公布草擬稿，當局曾經考慮是否刪除「政治中立」的字眼。公務員事務局局長楊何蓓茵說，屆時將全面表述「政治中立」原則。她說「政治中立」意指不可讓工作受政見影響，不表示毋須支持政府，「支持行政長官是最基本的責任」。



楊何蓓茵：政治中立不表示毋須支持政府

楊何蓓茵接受電視台訪問時指，公務員自身可能有政見，但「政治中立」的意思是不可讓工作受政見影響，對不同政見人士提供服務時作出解說、分配資源時要公平公正，「這並不表示毋須支持政府，支持政府、支持行政長官是最基本的責任」，稱草擬稿屆時清晰地表述出來。

全國政協副主席梁振英曾經評論刪除「政治中立」一事，他指「政治中立」的公務員和政治任命官員一樣，都必須愛國、效忠國家，沒有演繹成「中立不愛國」的空間，形容刪除「政治中立」在今天的形勢下徒為反對者添彈藥，建議倒不如加強宣傳講解。

全年公務員辭職數字料會回落

對於公務員學位職系招聘申請數字按年上升近四成，楊何蓓茵說今年首四個月有約1000名公務員辭職，按比例推算全年辭職數字將會回落，被問到政府財赤會否影響公務員薪酬，她強調公務員待遇受多項因素影響，薪酬水平要在合理標準，「待遇要有足夠能力吸引我們要求水平的人士加入，否則最後影響整個社會、影響一眾納稅人，假如吸引不到足夠的人加入或不夠好的人加入，所以薪酬水平要在合理標準」，她說看不到未來會有很大影響。