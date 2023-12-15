向高官議員講國安　鄭雁雄指睇清國際大形勢、暗湧仍在香港不能亂

中聯辦主任鄭雁雄今日（15日）到政府總部作專題講課。據悉，內容主要圍繞國家安全事宜。有與會者表示，鄭雁雄在會上大部分時間談及國際形勢及中美關係，稱香港夾在中美之間，呼籲在座人士「要睇清楚國際大形勢」，又指香港社會仍存在暗湧，社會需要有警覺性「香港不能亂」。



鄭雁雄（梁鵬威攝）

據悉，鄭雁雄呼籲與會者「要睇清楚國際大形勢」，又指世界地緣政治複雜，香港夾在中美之間，暗湧仍在，強調要堅持「一國兩制」、「香港不能亂」。不過，鄭雁雄未有提及《基本法》23條立法。

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專題講課由身兼國安委主席的行政長官李家超主持，多名政府高官及立法會議員均有出席。記者現場所見，席的官員包括財政司副司長黃偉綸、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、署理財庫局局長陳浩濂、審計署署長林智遠、商經局副局長陳百里等海關關長何佩珊、房屋局常秘羅淑佩等；立法會議員則包括身兼全國人大常委的李慧琼、港區人大代表馬逢國和吳永嘉，及謝偉俊、容海恩、張欣宇、陳沛良、吳傑莊、狄志遠等。

11月16日下午，夏寶龍在深圳會見政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸，以及律政司副司長張國鈞，鄭雁雄（右一）也在席。（港澳辦網站）

有關講座原定於上月16日在政府總部舉行，但在講座舉行前一日（15日），立法會議員接獲通知指鄭雁雄因緊急公務，講座取消。而在16日，港澳辦公布當時身在深圳的主任夏寶龍會見了特區政府三名副司長，身兼港澳辦副主任的鄭雁雄也在席。