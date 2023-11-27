鄭雁雄對港發展提三點看法　太古集團再獲高規格接待？（附全文）

「香港財經論壇2023」今日（27日）舉行，特首李家超致辭時提到金管局及國際結算銀行將於本周舉辦「高級別會議」，匯聚多國央行行長。同場出席的還有中聯辦主任鄭雁雄，他表示香港是中國與世界聯繫的橋樑紐帶，亦是世界注目中國、進入中國的窗口和門戶，更對香港發展提出三點看法。



值得留意的是，英國太古集團繼行政總裁獲港澳辦主任夏寶龍南下接見後，集團主席Guy Bradley等講者今日再被安排坐在會議的主家席上，不過原本同枱的鄭雁雄致辭後先行離場，所以二人並無碰面。



+ 4

李家超：香港為投資者提供安全穩定的營商環境

李家超表示，隨著香港全面復常，各個世界級金融界盛事均在港舉辦，包括月初雲集三百名全球金融機構負責人的「國際金融領袖投資峰會」，以及本星期由金管局及國際結算銀行合辦的「高級別會議」，將會是疫情後香港首次匯聚多國央行行長的大型活動。

李家超形容香港社會在法治的堅實保護下，為投資者企業家提供安全穩定的營商環境，加上香港行普通法，法制上與國際商業社會無縫接軌，肯定了香港國際金融中心的地位。他又提到，本星期亞洲首個沙特阿拉伯ETF，將於港交所掛牌，資產規模屬全球同類產品中最大，形容這類合作足以證明香港是全球資金融通的重要增值平台。

李家超在致辭尾聲，特意呼籲到場嘉賓在下月10日的區議會選舉踴躍投票。

+ 4

鄭雁雄：香港堅持國際化特色是揚名立萬成功密碼

鄭雁雄致辭時表示，香港是中國與世界聯繫的橋樑紐帶，亦是世界注目中國、進入中國的窗口和門戶，「在中國式現代化道路上發揮不可替代的重要作用」，而一國兩制行穩致遠更是中國式現代化的重要組成部分。

他對香港發展提出三點看法，包括堅持國際化特色是香港揚名立萬成功密碼、信心之源；發揮國際化優勢是香港由治及興的必由之路、康莊大道；善用國際化平台是香港服務國家優勢和貢獻所在。他指國際化特色是香港最鮮明標示，強調香港作為中國式現代化超級聯繫人的身份，無論面對任何風雨都不會改變，他又著香港全力爭取加入RCEP。

鄭雁雄又表示，在推進中國式現代化新征程上，中央賦予香港比以往更重要角色和使命，中聯辦理所當然必須當好支持香港、特首和特區政府依法施政的超級聯絡員。

英國太古集團主席Guy Bradley被安排坐在會議的主家席上，不過原本同枱的鄭雁雄致辭後先行離場，所以二人並無碰面。（文睿攝）

太古集團主席獲安排坐主家席

英國太古集團繼行政總裁獲港澳辦主任夏寶龍南下接見後，集團主席Guy Bradley等講者今日再被安排坐在會議的主家席上，不過原本同枱的鄭雁雄致辭後先行離場，所以二人並無碰面。

以下為鄭雁雄的發言全文：

香港是享譽全球的國際金融、航運、貿易中心，是財富 之都;香港也是中西文化交流合作樞紐，每年舉辦的國際論 壇、峰會數以百計，是信息之都。在香港創辦財經論壇，交 流發展之策、財富之道，特別有意義，特別值得關注和參與。

在此，我謹代表中央政府駐港聯絡辦，向香港財經論壇的舉辦表示熱烈祝賀，向來自海內外的新朋老友表示熱烈歡迎!

勞動工具的發明和迭代是經濟發展的強大動力，鋤頭鐮刀與農耕經濟、蒸汽機與工業經濟、互聯網與知識經濟密切相關，這是一種硬工具的作用。各種經濟理論、國際貿易規則、金融分析工具對經濟發展影響深廣，這是一種軟工具的作用。千百年來，世界經濟正是在硬軟工具不斷迭代之下堅步向前發展，近代以來已推動了一批國家和地區實現了現代化。

歷史邁進二十一世紀二十年代，一種東方智慧——「中國式現代化」的提出吸引了全球的目光。這是一條力主避開戰爭掠奪、避開兩極分化、避開先污後治、避開物質至上、避開中等收入陷阱的全新現代化道路。很顯然，相比於工具選擇，道路選擇更具根本性、決定性。工具選擇不外是小木船與大輪船的區別，道路選擇則是方向對與錯、航程安與危的區別。中國式現代化道路無疑就是一條最優化道路，是人類最具希望的文明新形態。

有經濟學家預測，在可以預見的未來 12 年裏，中國式現 代化將帶動中國經濟實現三級跳，到 2025 年，中國人均 GDP 將達到 1.3 萬美元的高收入國家門檻;到 2032 年，中國 GDP 總量將達到 28 萬億美元以上，可能成為世界最大經濟體;到 2035 年，中國人均 GDP 將達到 2.6 萬美元，進入中等發達國 家行列，基本實現現代化。這個三級跳，意味着中國式現代 化將創造出空前巨大的財富和機遇。

習近平主席在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上 指出，我們追求的不是中國獨善其身的現代化，而是期待同 廣大發展中國家在內的各國一道，共同實現現代化。世界好， 中國才會好;中國好，世界會更好。只有合作共贏才能辦成 事、辦好事、辦大事。中國式現代化道路擺在這裏，未來巨大的財富和機遇擺在這裏，世界經濟休戚相關的道理擺在這裏，任何財經媒體、財經學者、財經業界都會清楚看到，關注中國式現代化道路，搭乘中國式現代化巨輪，可能是當今世界最重大的財經選擇，也必然是當今世界最重大的財經論題、財富機會。

香港具有「背靠祖國、聯通世界」的獨特地位和優勢， 既是中國與世界聯繫的橋樑紐帶，也是世界注目中國、進入中國的窗口和門戶，在中國式現代化道路上發揮着不可替代 的重要作用，香港「一國兩制」的行穩致遠更是中國式現代 化的重要組成部分。今天的香港，「一國兩制」的制度優勢 無與倫比，「三大中心」的傳統優勢無與倫比，雙向開放的 區位優勢無與倫比，名校匯聚的創科優勢無與倫比，多元融合的文化優勢無與倫比，正以主人翁姿態參與中國式現代化的壯闊征程，為世界各國搭乘中國式現代化巨輪架好了舷梯、跳板。所有關注中國式現代化的財富看家，都必然不可忽視香港。在此，我想和大家分享三點看法。

香港成功密碼：堅持國際化

第一，堅持國際化特色是香港揚名立萬的成功密碼、信心之源。眾所周知，往來無障礙、文化無隔閡、財富通四海， 這種國際化特色是香港最鮮明的標識。這是香港從一個小漁 村蛻變為大都會的歷史底色，已經成為海內外投資者和各國 友人的普遍共識，是香港作為中國式現代化超級聯繫人的關 鍵所在，面對任何風浪挑戰都不能變也不會變。本月初召開的香港國際金融領袖投資峰會，吸引了300 多位來自全球 160 家頂尖金融機構的負責人來港參加，就是香港始終被視為世 界財富重要舞台的生動寫照，是國際社會對香港投下的信任票。我相信，一個中西交匯、包容開放、穩定安寧的香港， 必將持久得到國際社會的認可，引得更多投資者紛至沓來。

發揮國際化優勢是由治及興康莊大道

第二，發揮國際化優勢是香港由治及興的必由之路、康莊大道。香港要更好融入國家發展大局，必須更好發揮國際 化優勢。香港營商環境在國際上享有盛譽，超過 1400 家跨國 公司在香港設立地區總部，特區政府近來推出的一系列舉措更進一步優化了政務環境。在招賢納智方面，特區政府推出 「高才通」等「搶人才」新政，至今已有 7 萬多名海內外人才落地香港，充分證明香港對全球優秀人才的超強吸引力。 香港是中國唯一實行普通法的司法管轄區，香港國安法的加 持有效堵塞了維護國家安全漏洞，成功保護了最大公眾利益 和投資者合法權益。我相信，優良的營商環境、卓越的聚才魅力和完備的法律制度，必將持續為香港發展增添強勁動能。

善用國際化平台服務國家優勢所在

第三，善用國際化平台是香港服務國家的優勢所在、貢 獻所在。中國式現代化萬馬奔騰、一往無前之際，香港運用 好國際化平台正是服務國家、發展自身的切入點。應該立足 財經媒體智庫密集的優勢，打造財經論壇品牌，匯聚頂尖財 經智慧;應該全力爭取加入 RCEP，在國際舞台上進一步作 出香港貢獻;應該強化離岸人民幣業務樞紐功能，服務國家推進人民幣國際化;應該更加主動參與高質量共建「一帶一 路」，與「一帶一路」沿線國家開展更加緊密的交流合作; 應該更加積極擁抱粵港澳大灣區建設，在這個世界級製造業 基地中貢獻「香港所長」、創造「香港財富」。我相信，香港的國際朋友圈只會越來越大，香港的國際舞台只會越來越寬廣。

各位嘉賓，各位朋友!

在推進中國式現代化的新征程上，中央政府賦予香港比以往更為重要的角色和使命，駐港聯絡辦理所當然必須當好支持香港、支持特首和特區政府依法施政的超級聯絡員。熱誠希望與在座各位嘉賓和其他財經界、傳媒界的朋友一道，關注一切、不遺東西，共同講好香港財經故事、展示香港財富魅力，共同開創香港財富發展新時代。

預祝論壇圓滿成功!祝願香港財丁興旺!祝願大家吉祥如意!