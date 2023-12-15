何永賢：簡約公屋選址受制於地皮　第二批單位已壓縮15%預算

立法會房屋事務委員會今日（15日）舉行會議，討論包括「簡約公屋」第二期撥款申請，房屋局局長何永賢表示第二批簡約公屋亦可壓縮16.9億元，至95.4億元，減幅接近15%，平均單位造價將會由65萬元，減低至59萬元。她坦言短期房屋有不足缺口，需要以快速興建簡約公屋的方式，改善市民生活。



房屋局5月25日舉辦「簡約公屋」營運簡介會，向有意參與營運的機構介紹「簡約公屋」的營運和管理計劃，以及營運合約的招標流程。（政府新聞處圖片)

洪雯稱簡約公屋市區選址影響納稅人積極性

選委界立法會議員洪雯表示，第二批簡約公屋選址兩難，偏遠選址對市民吸引力不足，而市區現實就是有中產辛苦交稅幾十年，都未能住到市區單位，或令人直接選擇輪候公屋，直言對選址「都唔知點樣評價好」，認為影響納稅人的積極性。她又稱臨時房屋逐步拆除，可能造成生態災難。

對此，何永賢指51%簡約公屋選址在市區，希望選址分佈在不同地點，惟受制於覓地。她表示，其實組裝合成損耗很低，有項目的95%元件可以重用，暫時個別項目的估算，可以為新工程節省六成價錢。

議員倡作為重建屋邨的過渡房屋

委員會主席、經民聯立法會議員盧偉國問及，簡約公屋選址其實可否成為永久公屋的選址，又認為簡約公屋可以長時間使用，例如用作老舊公屋重建時的過渡安排。

何永賢則表示，公營房屋地盤已經全速進行工程，簡約公屋就是應付短期需要，如果完成歷史任務，要視乎地點有否其他用途，再探討可否延長使用。她續稱，簡約公屋選址部份有長遠規劃用途，例如未來建設社區會堂，惟現時沒有時間表，故先建造簡約公屋。

屯門區議會2月14日討論區內兩幅「簡約公屋」用地，其中一佪選址位於屯門3a區簡約公屋。（鄭子峰攝）

鄧家彪：簡約公屋應諮詢區議會

民建聯立法會議員陳學鋒質疑，為何已經申請公屋的居民，申請簡約公屋時要在其他平台編配。工聯會立法會議員鄧家彪質疑，第二批的簡約公屋選址，會否到區議會進行諮詢。

何永賢稱，設平台是希望分配有優次，平台設計會更加便民，亦有與每一區的區議員溝通，區議員有了解簡約公屋背後的社會意義。