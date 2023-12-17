區議會選舉｜議員身兼關愛隊資源分配不公？麥美娟：受惠的是市民

新當選的區議員及委任議員，不少本身都是關愛隊隊長或成員，民政及青年事務局局長麥美娟被問到是否資源分配不公平，她說資源是提供予關愛隊，而不是給予隊員，受惠的是市民，「唔能夠話關愛隊係咪唔應該俾資源你做嘢，觀念一定要搞清楚」。對於大部分區議員身兼地區三會成員是否因為「揀無可揀」，麥美娟稱能令三會工作結合得更好。



區議會選舉最後一周，民政及青年事務局局長麥美娟接受《香港01》專訪。（資料圖片/ 林靄怡攝）

《香港01》早前統計，179名委任區議員名單當中，有49人屬2019年區議會選舉「敗部復活」，佔委任區議員總數大約27%。連同地方直選及地區委員會界別，新一屆區議會有4成議員屬「敗部復活」，部分委任區議員是空降。

委任議員部分屬空降 麥美娟：有啲喺社會階層跨區工作

麥美娟接受電視台訪問時，被問到空降區議員不熟地區，為何仍然要委任，她解釋委任時考慮對方是否堅定愛國者、對地區聯繫性是否有關，加入區議會之後是否透過其背景、專業，令地區增值，「有啲可能喺社會階層上跨區工作」，每個區議員都要成立辦事處，「以往一條邨5個辦事處，以後市民求助沒無地域界限，日後可以搵當區委任議員、地區委員會議員，好多議員俾佢搵」。她又說，透過本周將公布的區議員履職監察機制，議員將須有定期會見市民計劃，收集民意和協助政府諮詢工作。

區議會選舉進入最後一周，民政及青年事務局局長麥美娟接受《香港01》專訪。（林靄怡攝）

議員身兼關愛隊資源分配不公？麥美娟：受惠的是市民

對於新當選的區議員及委任議員，不少本身都是關愛隊隊長或成員，會否造成資源分配不公平，麥美娟說不明白社會上為何有此誤解，解釋資源是提供予關愛隊，而不是給予隊員，受惠的是市民，「唔能夠話關愛隊係咪唔應該俾資源你做嘢，觀念一定要搞清楚」。

區議會選舉進入最後一周，民政及青年事務局局長麥美娟接受《香港01》專訪。（林靄怡攝）

大部分議員身兼三會成員 麥美娟：更好結合

被問到大部分區議員身兼地區三會成員是否因為「揀無可揀」，麥美娟稱市民是按其考慮選出區議員，重提自己由1994年開始做區議員，是該區分區委員會成員，因當時區議員一定是該區分區委員會成員，相信能令滅罪委員會及防火委員會更好結合。她稱，2000多名三會成員，只有部分是區議員，又指關愛隊有5000多人，當中少部分是區議員。

對於今次出來投票的大多是建制派支持者，擔不擔心得不到非建制市民支持，麥美娟稱最重要如何令到市民知區議會是甚麼，明白區議員工作，工作成果是否幫到市民，令市民更了解認識區議員，並在今次選舉過程建立了健康選舉文化。被問到下屆選舉宣傳會否同樣大規模，麥美娟稱不可以預視四年後做或不做，反問「如果話4年後點，之後8年，12年又點，其實係不設實際」，重申最重要區議會能提升治理效能。