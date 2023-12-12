區議會選舉｜獲38委任議席　民建聯擁147席位佔區會議席三分一

政府今日（12日）公布委任179名區議員名單，已在選舉中大勝的民建聯再成贏家，有38人獲委任為第七屆區議會議員，令民建聯在明年元旦日履任的新一屆區議會坐擁147個議席，佔470個議席的三分一。而最年輕獲委任的區議員、23歲的莊雅婷也是民建聯的成員。



民建聯在區議會地方直選和地區界別委員會選舉中，早已奪取109個議席，遠遠拋離其他政黨，選舉中獲第二多議席的工聯會也只有27席。行政長官李家超今日宣布179名委任區議員名單，民建聯佔38席，連同透過選舉所得的議席，民建聯共有147個議廿戈中月，成為新一屆區議會的最大政黨。

38名獲委任的民建聯成員



葉亦楠 、劉珮珊、洪連杉、劉慶揚、林心廉、鄭志成、朱立威、 李嘉盈、陳郁傑、陳偉明、劉佩玉、潘國華、林德成、楊子熙、鍾港武、梁騰丰、洪錦鉉、 張琪騰、 許有為、 楊莉瑤 、林港坤、 董健莉、陳博智、祁麗媚 、莊元苳 、莊雅婷、 陳權軍、巫成鋒、余仲良、 呂堅、 黃煒鈴、朱麗玲、 梁嘉銘、 潘志成、古揚邦、朱浩賢、 溫和輝、 賴心

至於選舉中獲27個議席的工聯會，也獲有16名成員獲政府委任為區議員，令工聯會所佔議席有43席，成為區議會第二大政治勢力，但佔新一屆區議會議席不足一成，與民建聯佔三分一議席，有明顯差距。

工聯會16名委任區議員名單

陳有海、馮鈺輝、歐志輝、劉美璐、蘇柏燦、陳善明、黃宏滔、余紹倫、丘燿誠、許德亮、梁力、呂鴻鑌、林偉光、黃文港、陳勇華、王曉山

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而新民黨也有十位成員獲委任，連同在選舉中的十五個席位，新民黨在新一屆區議會共佔25個議席，成為第三大政治勢力

新民黨10名委任區議員



郭浩景博士、盧曉楓博士、何沅蔚、孫道弘、王惠成、梁家輝、陳敏娟、廖子聰博士、潘國山與張文嘉博士。

經民聯在今次區選共取得12席（資料圖片/梁鵬威攝）

而經民聯在選舉中取得12席，根據委任名單統計，該黨至少6名成員分別是丁煌、左滙雄、何華漢、陳少棠、黃舒明、陳灶良成為委任議員，即經民聯也至少有18個議席。

而自由黨則有三名黨員獲委任，分別是楊哲安、周錦威和林俊嘉，加上在選舉中取得的5個席位，自由黨有8席。