區議會選舉投票率｜譚耀宗稱水平合理　系統故障與港人北上有影響

本次區議會選舉投票率為27.54%，全國港澳研究會副會長譚耀宗出席電視台節目指，投票率合理、在預料之中，認為有市民因工作、旅遊、北上遊玩而不在港，電子選民登記冊系統故障亦對投票率有影響。至於《基本法》23條立法，譚耀宗指諮詢期2個月或3個月都沒有太大分別，反而諮詢期太長亦沒有意思，強調政府要做好解說工作。



譚耀宗稱民主派要令人相信改過自新。(馮子健攝/資料圖片）

譚耀宗：港府大力宣傳區選是應該的

對於港府本次大力宣傳選舉，譚耀宗在HOT TV節目《有理有得傾》指過往宣傳不足，本次很多市民未能清楚了解新的選舉制度，做好宣傳是應該的。他又稱，過往如社會對立性高，投票率亦會高，如今社會平靜，投票率亦會較低。至於選區擴大，譚耀宗坦言對大黨、大政團有利，因為對動員能力要求高。

民主派絕跡今次選舉，被問及民主派日後可否參加各級選舉。譚耀宗指，始終有人未必相信部分人士已經改過，但觀察期長短很難評論，強調都要令人相信已經改過自新。

譚耀宗指23條諮詢期2-3個月都無所謂。（資料圖片）

23條立法要做好講解工作

區選結果塵埃落定，港府下一步將推《基本法》23條立法。譚耀宗指，準備好就是推出的好時機，但出台要做好講解，表示港府過往解釋不清楚，有人製造揣測及無限擴大，引起社會憂慮，表示今次要講清楚，要令人不能從中挑撥離間。