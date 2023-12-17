李家超啟程赴京述職　料向領導人匯報區選、本港經濟及政治情況

特首李家超今早（17日）起程前往北京述職，除了向國家領導人匯報香港經濟、社會、政治等方面的最新情況外，亦會匯報剛結束的改制後首場區議會選舉情况。



特首李家超今早（17日）起程前往北京述職，料會匯報剛結束的區議會選舉情况。（資料圖片／黃浩謙攝）

李家超今早（17日）出發前往北京，展開為期四天的述職行程，今次是他上任後第二次述職，預料他將向國家領導人匯報香港經濟、社會、政治等方面的最新情況。李家超於上周二（12日）出席行會前見記者時透露，亦會匯報剛結束的區議會選舉情况。李家超去年12月首次到北京述職時，獲國家主席習近平及時任國務院總理李克強接見。

行政長官辦公室主任葉文娟和行政長官私人秘書蔡傑銘將會隨行，李家超將於周三（20日）返港，離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。