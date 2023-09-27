來稿｜盤點與展望青年宿舍計劃

近日特首正就任內第二份《施政報告》進行廣泛諮詢。與相比去年，青年問題已隨著第一版《青年發展藍圖》面世及其他計劃的推出，已進入「由治及興」的階段。然而，由《2011/2012年施政報告》宣布推行的青年宿舍計劃，至今依然有一些宿舍未有竣工日期，當中除了因為香港發展審批程序的時間外，亦因為未有借助發展商的才能，未來實應借助經驗盡快完成剩餘的項目。此外，現時一些設於市區的青年宿舍租戶，多因為減少通勤時間而入住；隨著政府將於大嶼山與新界北部建設核心商業區，政府應在新發展區內建設大型青年宿舍項目，滿足青年職住需求。



來稿作者：劉健宇



發展商參與有助青宿盡快落成與營運

第一階段的青年宿舍計劃（下稱「舊計劃」）由政府全數資助非政府機構在未盡其用的土地上興建青年宿舍，而第二階段的青年宿舍計劃（下稱「新計劃」）則由政府資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。舊計劃共有7個非政府機構參與，現時只有2個項目竣工，有3個項目則計劃於2025年竣工。新計劃則暫有3個非政府機構參與，全部均能夠在新計劃推出後1年內申請及推出營運。

過去數年社會各界均關注自2011/2012年度推行的青年宿舍計劃，迄今已逾十年但只有2個項目竣工，有2個項目更未有預期竣工時間。舊計劃下最快竣工的香港青年協會大埔項目早於2014年獲區議會支持，同年獲城市規劃委員會通過分區計劃大綱圖修訂，2016年便向立法會申請撥款，並於2020年落成啟用。反觀東華三院上環項目亦於2014年獲區議會支持，並於2015年通過古物諮詢委員會文物影響評估報告，但至2019年才完成運輸署兩輪交通評估，及一輪環境保護署環境審查結果，至2019年才獲批撥款委聘建築工程總顧問等進行設計和相關的技術評估。

上述問題其實是香港一貫的發展問題，加上不少青年宿舍的營運者缺發展經驗，最終自然難以加快完成項目。青年宿舍計劃其實亦示範了發展商可發揮自身長處貢獻社會的案例，例如恒基地產及新鴻基地產各提供了一幅土地予兩個申請機構，新落成的青年宿舍將會兼備一些社區服務設施。新計劃下的3個項目亦由有發展商背景的人士牽頭，例如香港青年聯會主席楊政龍先生，同時是英皇集團副主席；劉葉淑婉紀念慈善基金則是由華人置業集團所支持。青年宿舍未來應發揮公私營協作的效能，讓更多項目盡快落成。

新CBD應建立大型青宿項目

青年宿舍計劃原有兩個政策目標與青年發展有關，即（1）滿足部分在職青年對擁有自己居住空間的渴望，及（2）讓該等青年租戶可為達致其中期個人發展目標積累儲蓄。至於新計劃下，則加入（3）要求青年租戶每年完成不少於200小時的青年發展時數。雖然前述政策目標十分美好，但當所有青年宿舍啟用後，全港只有約3600個宿位，而符合入住青年宿舍年齡條件的人數卻有近94萬人（2021年政府人口普查），假設22至26歲在職青年全部符合入息與資產條限制，也有近37萬人，能夠入住青年宿舍的青年只佔約1%。

從青年宿舍的位置來看，位於港島的有3個，九龍的有3個，新界的有4個。從筆者接觸的青年宿舍申請人所見，不少青年均以方便來往港九市區通勤為入住考量——有一些青年表示原本來回通勤時間長達3小時，當入住香港青年聯會銅鑼灣項目後，通勤時間大減至30分鐘，更提升了他的生活滿意度。因此，政府建設「明日大嶼願景」和「北部都會區」兩個新核心商業區時，應以青年宿舍模式，建設類似內地「人才公寓」的大型青年宿舍項目，藉此為新區創造有利條件，讓青年不會受困於通勤問題，而能夠增加對社區的歸屬感。

作者劉健宇是香港青年聯會會董，香港政策試驗組創辦人。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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