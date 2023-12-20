鄧炳強：為23條立法做很多準備　視需要決定各口岸會否24小時通關

到北京述職的行政長官李家超向國家主席習近平表明， 明年會完成《基本法》23條立法工作，以履行本港的憲制責任。保安局局長鄧炳強稱，過去一年就23條立法做了很多準備工夫，重申政府明年內會完成立法。他又指鑑於期發生數宗黑客入侵事件，認為有必要仿效其他地方，就這些關鍵基礎設施網絡安全進行立法。



至於未來每個與內地連接的關口會否皆實施24小時通關，鄧炳強表示，要視乎需要，但強調會不時檢討關口開放時間。



鄧炳強不認同施政報告未有提出修補撕裂措施（

鄧炳強接受香港電台節目《盤點政策》訪問時表示，明年會完成23條立法， 又指鑑於近期發生數宗黑客入侵不同機構取得資料事件，不少關鍵基礎設施，例如水、電、煤、電訊設備及金融機構，是香港經濟命脈，若遭人在網絡上破壞後果很嚴重，香港運作會大受影響，所以認為要仿效其他地方，就這些關鍵基礎設施的網絡安全進行立法。

他表示，擬議的法例會規管營運者對於設施的管理方式，可能要求進行風險評估、設訂預防設施、應變方案，進行演練或預設情報機制等。他稱，當局曾諮詢相關業界，發覺大部分營運基礎設施業界都有這些設置，因為他們也不希望遭人破壞，期望明年將法例呈交立法會。

部分口岸晚上很少人使用 不時檢討開放時間

另外，被問到未來每個與內地連接的關口會否皆實施24小時通關，鄧炳強表示，需要視乎需要性，因部分口岸在晚間很少人使用，當局要適當運用資源，強調會不時檢視關口的開放時間。

粵港澳大灣區應急救援聯合會議今年九月在香港舉行，鄧炳強表示，不久將會有方案，及一些實質的工作方針。他說，粵港澳大灣區內地9個城市和港澳特區政府，未來在救援方面會在幾方面合作，除技術、人才培訓或資料互換，最重要是在行動方面，例如會盤點大家有甚麼器材、採用的標準，以落實如何應用，及一旦遇事時，派隊協助的運作模式。

鄧炳強：現時警民關係非常好

至於警民關係，鄧炳強表示，警隊和市民關係一向非常好，可能是2019年有一些人刻意離間，現在本港社會已經由亂到治，由治及興，市民看得很清楚，所以現在執法部門，包括警隊在內和社會的關係非常好。