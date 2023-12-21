區議會｜北區預備會議　出席率「肥佬」議員冀鄉事會議撞期可請假

《區議員履職監察制度指引》要求會議出席率至少80%。《香港01》日前統計，有7名連任區議員今屆出席率已不達標，大部分來自北區區議會。北區區議會昨天（20日）召開預備會議，據了解，有鄉事背景的候任議員很關注出席率，擔心與鄉委會會議撞時間時，會被當無故缺席區議會會議，要求主席批准不計入出席率。



其中一個出席率「肥佬」的北區當然議員侯志強說，不擔心下屆出席率會不達標，強調鄉委會會議都是為民服務，出席率應該要酌情豁免，坦言「唔係無端端開會，政府喺新界多發展，人唔通分身咩，我哋做嘢啫」。



北區區議會昨天（20日）召開預備會議，由北區民政專員兼候任區議會主席賴子堅主持。（民政事務總署相片）

出席率不達標議員大多來自北區 包括侯志強等鄉事派

《香港01》日前統計下屆將會連任的區議員，於今屆在區議會大會的出席率，發現有7人今屆不達標，當中4人來自北區區議會，包括當然議員李冠洪、當然議員李國鳳、當然議員侯志強和地區委員會界別温和達。其中溫和達和李國鳳於今屆四年任期內，有兩年的出席率只達75%，未符合下屆區議員出席率至少80%的新標準。侯志強的出席率最低，前年會議只有66.67%。

據悉有議員憂鄉事會議撞期被當無故缺席 要求批准豁免

北區區議會昨天召開預備會議，由北區民政專員兼候任區議會主席賴子堅主持，民政事務總署於社交網站Facebook撰文，稱會上向候任議員介紹區議會職能和架構，以及政府公布的《區議會常規》及《區議員履職監察制度指引》等，讓候任議員盡快熟習。據了解，有候任議員很關注出席率，擔心一旦區議會會議與鄉委會會議撞時間，會被當無故缺席區議會會議，如出席率不達標更會被處分，故要求主席批准請假豁免不計入出席率，甚至當「開咗會」。有與會者引述賴子堅說暫時不批，惟要向上級了解溝通，並沒有「落閘」。

獲批請假可不計出席率 包括出席政府委任諮詢機構會議

根據《指引》，如區議員有合理理由並獲批缺席會議，該會議將不會被計算在出席率統計的基數內。批准區議員請假的理由只有三方面，一、身體不適；二、代表區議會出席會議或活動；三、區議會認為合理的其他理由。何謂其他合理理由，成為候任議員關注焦點，《指引》備註舉例「出席立法會或由國家∕政府委任的諮詢組織∕機構的會議/活動等」，沒有特指鄉事委員會會議或鄉議局會議，是否符合獲批請假理由，而新界鄉議局是根據《鄉議局條例》成立的法定諮詢機構，新界居民與政府的溝通橋樑之一。

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侯志強不擔心下屆不達標 惟昐鄉事會議撞期可請假

有份出席預備會議的北區區議會當然議員侯志強向《香港01》表示，往屆鄉事委員會和鄉議局有很多會議，以往與區議會會議撞期時，向區議會請假都獲批，不過新《指引》下就不知如何處安排。他強調鄉委會會議都是為民服務，應該酌情處理，「唔係無端端開會，政府喺新界多發展，要同好多部門溝通，人唔通分身咩，我哋做嘢啫」。對於今屆出席率「肥佬」，侯志強說不擔心下屆出席率會不達標。

南區、大埔、離島和荃灣亦已召開預備會議

不只北區區議會開預備會議，昨天南區、大埔、離島和荃灣四個區議會，都分別召開預備會議，聽專員簡介新出爐的《區議會常規》和《區議員履職監察制度指引》，初步討論來屆區議會重點工作和首次會議議程，亦有廉政公署代表出席簡介如何做好誠信管理，提醒區議員服務社區時要守法循規。民政事務總署形容候任區議員精神抖擻、充滿熱忱，區議員積極交流意見，做到「下情上達」。