立法會花兩個月加建四層樓　梁君彥願明年所有議員同一屋簷下工作

立法會綜合大樓加建四層樓的組裝工程完成，正在裝修和接駁機電系統，目標明年底前完工。立法會主席梁君彥今日（21日）表示，新年願望是所有議員早日在同一屋簷下齊齊整整工作，務求工程在安全穩妥前提下早日完成。



最後一塊組件裝到擴建中的14層。（梁君彥FB）

加建樓層工程曾因惡劣天氣延後 最終提早完成裝嵌

因應立法會議員由70人增至90人，今年10月起立法會綜合大樓採用組裝合成建築法擴建，以「砌積木」的方式由10層樓增建至14層樓，合共安裝224個組件。梁君彥聯同立法會秘書長陳維安，以及即將退休的建築署署長謝昌和、候任建築署署長李翹彥等人，見證最後一塊組件安裝。

梁君彥形容擴建工程並不容易，因為極端天氣不時出現，舉例「500年一遇」的持續黑雨及多個颱風接連襲港，令工程一度延後，他感謝各方追回工程進度，議員樓層裝嵌較原訂時間表提早了超過1個星期完成。

梁君彥冀明年底前完成立法會大樓擴建工程

樓層完成裝嵌後，仍有其他工程，包括天台工程、安裝幕牆、接駁機電系統、「4部𨋢」加建至14樓等。梁君彥說，其中一個新年願望，是議員可以在新一年年底前，於同一屋簷下，齊齊整整在大樓工作。