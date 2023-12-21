李家超歡迎中央公布《前海總規》和《橫琴總規》　稱會抓緊新機遇

行政長官李家超歡迎中央今日（21日）公布《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》（《前海總規》）和《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》（《橫琴總規》），稱特區政府將帶領社會各界抓緊前海和橫琴發展帶來的新機遇，發揮香港在「一國兩制」下的得天獨厚優勢，共同推動粵港澳大灣區高質量發展。



李家超表示，國家主席習近平強調高質量區域協調發展，關心前海的開發開放。《前海總規》為前海開放開發指明了方向。特區政府感謝中央在《前海總規》內納入多項惠及香港、有利於大灣區和國家發展的政策措施，特別是在金融服務、法律服務、專業服務、科技服務，以至便利港澳居民在前海創業、就業和生活，及促進外籍香港居民便利往來大灣區內地城市等多個範疇的政策措施。

重申「北部都會區」規劃與前海對接

李家超稱，他在今年《施政報告》提出「北部都會區」規劃將以「產業帶動」為主軸，深度對接大灣區整體規劃，成為香港融入國家發展大局的重大節點。其中，「北部都會區」四大區域之一、位於洪水橋一帶的「高端專業服務和物流樞紐」，與前海合作區對接，提供金融和專業服務，並藉着口岸優勢發展現代物流業。

另外，《橫琴總規》將大力促進澳門經濟適度多元的新產業。李家超說，香港和澳門作為國家的兩個特別行政區，一直堅守一國之本，善用兩制之利，優勢互補，共同擔當大灣區的中心城市和區域發展核心引擎。