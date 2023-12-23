夏寶龍講話｜張欣宇：點出如何打破利益固化藩籬　以「大我」先行

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（22日）發表重要講話，重提國家主席習近平七一訪港時提出的「破除利益固化藩籬」，「特區要着力破解經濟社會深層次矛盾和問題」，惟絕大部分官員、政團的回應聚焦區議會的內容。香港新方向立法會議員張欣宇今日(23日）表示，夏寶龍已「直白」地點出「破除利益固化藩籬」的方法，便是個人、團的「小我」利益，不能凌駕「大我」的香港整體利益。



張欣宇形容今次是「畫公仔畫出腸」，夏寶龍又把特區治理主體全部「點名」，是提醒各界要團結一致，推動改革並實踐「由治及興」，盡快就「破除利益固化藩籬」等「考題」，提出解答和具體執行方法。



更多相關文章，可瀏覽「治港新篇章」專頁

夏寶龍。（港澳辦圖片）

張欣宇：小利益不能凌駕香港整體利益

香港新方向回應夏寶龍講話，表示從成立之日就有一個判斷，香港的許多癥結，就是源自個人、團體和界別利益常常凌駕社會整體利益之上。張欣宇解釋指，夏寶龍提出任何個人、企業、學校、單位、組織的利益都是小利益，要服從國家、民族、香港的大利益，今次是用比較「直白」的方式，表明可如何「破除利益固化藩籬」，即不能以「小我」小利益，凌駕「大我」的香港整體利益。

對於中央再度提點要「破除利益固化藩籬」的原由，張欣宇認為皆因一切仍在進展中，但認為有幾個幾個範疇問題，有關方面未弄清楚，例如公共服務、醫療工程成本高昂，本就牽涉很多人利益，而政府未有完善；又例如以往無論立法會、區議會部分人士僅為自己代表的組織或部分市民發聲，無視其他持份者的利益等，認為夏寶龍今次將全港主體「點名」，是「畫公仔畫出腸」表達對大家的明確期望。

張欣宇。（廖雁雄攝／資料圖片）

香港新方向認為，當香港的整體利益得到優先考慮時，市民的利益要求就會得到更多的尊重和保障。這將有助於減少社區矛盾，促進社區和諧穩定。當香港的整體利益得到優先考慮時，城市的發展規劃就會更加重視永續性，並促進社區的永續發展。

他們相信與希望，繼續貫徹整體利益為先的理念，正是對夏寶龍主任講話精神的具體落實。

香港新方向表示貫徹整體利益為先，就是對夏寶龍講話精神的具體落實。（廖雁雄攝）

愛國者互相之間沒有敵人 任何人做不好都要負責

事實上，夏寶龍講話中，亦提及愛國愛港是要幹實事，不是打卡作秀，更不是搞政治表演。對此，張欣宇表示過往經歷立場鬥爭，批評「對家」，在政治上或算足夠，惟現時大家都是愛國者，講求做實事、有結果，也講求團結、提出可行解決方案。

要用實實在在的愛國愛港行動，團結一心建設更加美好的香港。各階層、各界别、各方面要繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢赢的優良傳統，全力支持行政長官和特别行政區政府敢做事、能做事、做成事，把施政藍圖變爲生動現實。 中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍

中央多次提及團結，張續稱如今「愛國者治港」制度下，社會不能再撕裂，不能「消費」非自己支持者，皆因大家並非對立、愛國者互相之間亦沒有敵人。他指，現時做得好是應份，做得不好，上至政府、下至社團都需要負起責任。

被「點名」 張欣宇：要有警覺性

至於今次由政府及管治團隊、公務員、立法會、司法機關、政團社團、區議會等等全被「點名」，張欣宇認為屬提點，代表仍有改善空間，仍有很多地方未如人意，料大家看完都會有種警覺性。