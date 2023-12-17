廟街夜市｜小食檔續人山人海　檔主盼長辦夜市：廟街係夜生活代表

為期半年的「廟街夜市」於上周五晚（15日）開鑼，踏入第三晚，夜市的「食街」仍然人山人海，地道美食和懷舊小食攤位繼續大受歡迎。有檔主表示人流及生意均超出預期，又指開檔前已對對廟街夜市充滿信心，「廟街係夜生活嘅代表。」希望夜市可持續舉行。



有市民駕車前來，則大嘆附近泊車難，泊街也害怕抄牌，因此只能在夜市停留短暫時間，希望當局未來可以考慮增設些配套，方便市民來夜市。



牛雜檔今晚增加供應量 老闆稱充滿信心

廟街夜市踏入第三晚，賣地道美食和懷舊小食的「食街」仍然人山人海。賣牛雜的梁小姐表示，這三晚的人流及生意亦超出預期，昨日更在傍晚六七時已賣完所有牛雜，今晚也有增加牛雜供應量。

她續說，在開檔前已對廟街夜市充滿信心，「廟街係夜生活嘅代表。」認為廟街之前是受疫情影響變得冷靜，對現時廟街回復熱鬧感高興。她說希望夜市可以持續舉行，不過也坦言夜市在周五開幕，其後周末多人屬正常，會留意明日（18日）周一晚上的情況。

燒烤店日賣出四五百隻烤生蠔

另一位賣烤海鮮、烤羊肉的吳先生兩個月前在廟街開餐廳，及後決定參與夜市。吳先生同樣表示，希望夜市能長久辦下去，既讓商戶有長遠發展，也讓市民有地方消遣。他也提到，近日每日賣出四五百隻烤生蠔、約千串羊肉串，如明晚人流依舊，將會增至賣一千隻烤生蠔。

烤腸檔的店員朱小姐在晚上未及8時已賣完所有食物，正在進行清潔、準備收檔，她坦言沒想過生意會如此好，「好耐無見過人山人海，都非常開心。」

$85買到6串小食 食客：比同區其他地方便宜

「食客」吳小姐及李小姐結伴前來 ，率先買下一盤85元的小食分享，有炸大腸、牛栢葉、魚蛋、腸仔等六串小食。李小姐表示，小食價錢比在同區其他地方較為便宜，「出面買可能要百幾蚊。」不過她略覺現場人比較多，即使天氣偏寒冷，仍會覺得熱。她也提到希望夜市可長期舉辦，並提供多些小食檔，供食客選擇。

波友即興逛夜市 憂抄牌快買快走

鄒先生則是與朋友打完波後，知道廟街有夜市，特意開車過來逛逛。他說夜市比他想像中多人，每檔小食檔都很多人排隊，唯有選擇一間比較少人排的檔口買小食，最後以40多元買下一碟牛柳粒，淺嚐幾口後，他說味道可以，價錢也合理，料稍後會再買一杯飲品，消費約一百元，未來會考慮再來。

他又提到，因為附近泊車不容易，泊街也害怕抄牌，所以只能在夜市停留短暫時間，希望當局未來可以考慮增設些配套，方便市民來夜市。

天后廟旁歌檔今無被迫提早收檔

位於油麻地天后廟旁的歌檔，此前兩晚亦因為有人投訴而提早收檔，有檔主表示曾以「夜繽紛」為由向前來的警察求情不果。這些歌檔今晚經營至晚上9時，暫時亦未見有警員因接到投訴、前來著他們提早收檔。