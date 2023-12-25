區選「明星效應」含金量降　葉劉：勿奢望市民打卡能轉化為選票

第七屆區議會選舉已結束，新民黨主席、行會召集人葉劉淑儀今日（25日）在報章撰文，評論選舉造勢招數。她留意到今屆區選期間，同一位政壇明星會被多次受邀為不同候選人造勢，令「明星效應」含金量大為降低，難吸引搖擺選民，直言：「不能奢望一些熱情市民的支持會實際轉化為選票。」



新民黨主席葉劉淑儀回應田北辰找提名難時表示可找她。（盧翊銘攝）

政府高度重視完善選舉制度後的本屆區議會選舉，政府高官接連拍片宣傳呼籲投票，不少政壇重量級人物也會現身街站為候選人造勢拉票。有近廿年選舉經驗的葉劉淑儀留意到，本區選選選舉造勢招數成效稍有減弱。

她指本次區選中，多位候選人都有舉辦造勢大會，紛紛邀請行會成員、立法會議員、港區人大代表和港區政協、黨內前輩、政商界名人及社團首長等社會賢達到場為自己站台。但由於多個造勢大會所邀請到的政壇明星有所重複，令同一選區內多位候選人都獲相同人物站台，「明星效應」的含金量大為降低。

她更以自己為例，稱新民黨未有派人出戰元朗選區，但收到立法會議員邀請，她亦有為元朗區3名候選人站台。但據她觀察，「明星效應」在本次區選中所起到的作用有限：「我在街站為候選人助選時，不少市民都會上前「影相打卡」，但缺乏時間與我們就當區區情交流」。

她坦言：「因此不能奢望一些熱情市民的支持會實際轉化為選票」，認為造勢大會所面向的群眾主要是支持者，較難打破同溫層，吸引搖擺選民支持。