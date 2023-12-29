告別議會｜建制主席黃宏泰引退嘆新規矩難適應　寄語勿報喜不報憂

「少少批評唔係問題，但要畀返少少建議囉」，這是建制派灣仔區議會主席黃宏泰，20年議會生涯秉持的原則，區議會辭職潮後，敢言形象更加突出，炮轟政府搞夜市救經濟「一定蝕錢」，對社區仍然有一團火的他，卻選擇退下火線放棄競逐連任。



黃宏泰坦言，改制後一時三刻未適應到，單是離港須上報的新規矩都自覺難符合。民選議員出身的他，直言直選議員大減是「大問題」，寄語下屆議員掌握民意並如實反映，勿報喜不報憂，亦期望接任主席的民政專員效法自己「長期開住電話」讓居民找得到。



黃宏泰表示未必適應到新規矩。（廖雁雄攝）

廿年議會領會「民生無小事、沒有最好只有更好」

黃宏泰九十年代便投身香港政治，本身是上市公司執業會計師的他，起初是加入親建制商界路線的香港協進聯盟，及後港進聯與民建聯合併不復存在，黃宏泰維持獨立建制身分繼續參政，2003年首戰區議會選舉，擊敗現已出任律政司副司長的民建聯張國鈞等人，晉身議會展開從政路，一走便20年。

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打小人、燒香投訴困擾多年 成卸任未了結

「民生無小事、沒有最好只有更好」，是黃宏泰對區議員重擔的領會，20年來體會到做區議員除了要為社區解決舊問題，亦要一直解決新問題，皆因問題隨城市變遷浮現，作為議員就需要高瞻遠矚，及早洞悉區內問題。不過，卻有一個問題困擾多年至卸任仍未能解決，就是灣仔鵝頸橋底「打小人」，當傳統文化遺產，遇上非法建築、「亂七八糟燒香」，如何平衡執法成為難題，每次「掃場」後又故態復萌，居民投訴不斷，至今仍是未了結。

黃宏泰指，區內不少問題仍未解決。（廖雁雄攝）

10年先起到條交通燈，究竟係我無能呀，定係政府諸多推搪呀，定係各方原因呢？我都唔考究喇，但真係有咁嘅現象 灣仔區議會主席黃宏泰

花10年爭取交通燈 嘆成敗取決於部門主管做事方式

事在人為，解決不到的民生問題，要檢討的亦有政府部門，黃宏泰分享銅鑼灣街市丟空10年，食環署都沒有想法如何處理，多年來議題不斷提出，惟最終仍無定案，笑言有時「荒地開山劈石」可以幾年內解決，有時「應該順利嘅就唔順利」，質疑成敗取決於灣仔政府部門「阿頭」做事方式。曾經試過提出在區內增設交通燈，最後雖「成功爭取」，惟耗時10年。他對政府處理問題手法感到困擾，卸任在即，他自己都不打算繼續考究。

慶幸選擇卸下職務 自感未能適應「新規矩」

黃宏泰今年九月底主持現屆區議會最後一次大會時，透露仍未決定是否競逐連任，當時希望「睇吓體力負唔負荷得到」。最終決定光榮引退，回過頭來慶幸卸下職務，皆因要考慮的不只是身體，還有新設的《區議員履職監察指引》，單是離港逾48小時要通知秘書處的要求，也自感未能符合。

48小時離港要預先通知？咁對我嚟講可能要經常通知，因為工作經常要離開香港48小時，對自己嚟講都係實實際際困難 灣仔區議會主席黃宏泰

突如其來的「新規矩」，黃宏泰直言一時三刻未必適應到，是時候退下火線，會覺得「呢個規矩以前冇喎」；加上已擔任5屆區議員，區議員辭職潮後灣仔建制翻盤主導議會後，又嘗試出任區議會主席，認為是時候花時間在個人事務，給予年輕人更多機會，形容無論如何都是一件好事，民選議員重任將「交棒」予民建聯穆家駿及連任的獨立建制李碧儀。

黃宏泰料區議會日後仍有機會以民選議席為主。（廖雁雄攝）

冀區議會如實反映民意 勿報喜不報憂

展望將來，黃宏泰希望區議會盡量將市民關心的意見，如實向上反映，更引用國家主席習近平本月在中共中央政治局專題民主生活會上的講話，寄語勿報喜不報憂。

對工作中了解到的真實情況，要及時客觀全面反映上來，不能只報喜、不報憂。 國家主席習近平

勿抱「唔講啦，廢時國安拉」想法做事

要領悟當中精髓，黃宏泰認為離不開如實提出意見，有人說「唔講啦，廢時國安拉」，他覺得說法十分誤導，稱香港有很重要的司法制度，各方有制衡，區議員應如實反映，坦言「只要你愛國愛港，少少批評唔係問題，但要畀返少少建議囉」。

寄語區議會要繼續做好下情上達，政府切勿認為短期內解決不到問題，就將問題「擺櫃筒底」，區議會跟進事項的制度要維持下去，未能解決就每次開會前匯報進度，如是者部門始終有壓力。

例如大家都知道經濟唔好喇，嗰個都識得話，但點樣做好呀，點樣做返好經濟呀？批評嗰啲人都有責任，係咁意都諗兩個point出嚟啦。 灣仔區議會主席黃宏泰

黃宏泰認為除了休息時間，議員都應長期開電話。（廖雁雄攝）

市民隨時求助 著民政專員學習「長期開住電話」

作為末代區議會主席，黃宏泰希望下屆民政事務專員不負居民所望，「搞唔搞掂就佢（民政專員）諗喇，好難判斷做唔做得好」，認同工作具挑戰性，透露任內曾有助理民政事務專員辭職。

手提電話我開住㗎，唔知第時個主席（民政專員）會唔會開住個手提電話，我覺得應該要開住囉，除咗瞓覺嗰幾個鐘。咁唔係人哋點搵到你？人哋隨時要搵到你㗎嘛，依家啲人話投訴，話搵唔到專員，留電話都唔覆。 灣仔區議會主席黃宏泰

曾有人投訴「留言、留電話都找不到專員」

區議員要急市民所急，黃宏泰遇過市民緊急致電，亦長期開啟手提電話，「唔知第時主席（民政專員）會唔會開住手提電話」，他認為除了休息的幾個小時，都應長期開啟手提電話，皆因市民要隨時找到議員，惟現時有人投訴就算留言、留電話都找不到專員；亦有人表示因找不到專員，才向主席尋求協助。

黃宏泰查看年輕時的舊照，感歎時間飛逝。（廖雁雄攝）

「變幻原是永恆」 信日後議會或恢復以民選為主

回顧20年區議員生涯，百感交集之餘，亦不忘感謝當區居民支持。他指如今有更多時間陪伴家人，都算是「happy ending」，稱如政府委任他出任諮詢委員會成員，能力範圍內他都會考慮繼續服務。「天下無不散之筵席」，雖然不捨得市民，但亦沒有辦法，約定「暫時後會有期」。

任內見證區議會由有委任制，到取消委任制，再到現時恢復委任制，黃宏泰認為「變幻原是永恆」，相信或許十多二十年後，政府覺得時機成熟、市民思想成熟、知識水平提高，對民主概念進一步了解，更認識國際形勢，大家又不會過度相信西方國家傳媒的前提下，讓區議會再次以民選議席為主。不過，相信短時間區議會組成不會有太大變動，稱國家始終面臨地緣政治，受到國際關係影響，國家安全都是一個需要小心處理的問題。

直選議員大減是「大問題」 望維持有效收集意見渠道

現有制度大幅削減民選議員人數，灣仔區為例由13人減至2人，黃宏泰認為投訴機制要做好，以前13個區的民選議員與市民關係密切，皆因「做得唔好人哋唔選你，同你有親呀？」現時只剩2名民選議員，直言未來是「大問題」，因市民反映意見是做好區議會工作的第一步，「唔相信坑渠蓋有問題冇居民投訴你會知道，除非一日行8個鐘灣仔」，坦言「願意反映畀你係好事，咁你先知問題點解決；唔反映俾你，難聽啲講句，成個灣仔咁大，你幾時先行到嗰度，幾時先知呀？」，寄望下屆區議會要建立有效的居民反映渠道，如果做不好「睇唔到第二、第三步點樣做得好」。